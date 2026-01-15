ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

Üniversite tarafından henüz resmi bir saat verilmese de ATA AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 7 ile 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu takvim doğrultusunda, sonuçların 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki kanallardan sorgulama yapabilecekler:

ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

ATA AÖF Mobil Uygulaması