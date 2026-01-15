ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için Güz Dönemi final maratonu sona erdi. 10-11 Ocak tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe ve önümüzdeki süreçte yapılacak bütünleme sınavlarına çevrildi.
1 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Üniversite tarafından henüz resmi bir saat verilmese de ATA AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 7 ile 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu takvim doğrultusunda, sonuçların 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki kanallardan sorgulama yapabilecekler:
ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
ATA AÖF Mobil Uygulaması
Bütünleme Sınavı Takvimi Kesinleşti
Final sınavlarından beklediği notu alamayan veya sınava katılamayan öğrenciler için telafi niteliği taşıyan bütünleme sınavlarının tarihleri belirlendi:
Bütünleme Sınav Tarihleri: 14 - 15 Şubat 2026
Sınav Merkezi Tercihleri: Sonuçların açıklanmasının hemen ardından sınav merkezi tercih ekranının açılması öngörülüyor.