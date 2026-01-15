ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025-2026 Güz Dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuçlar için geri sayıma başladı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi


ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için Güz Dönemi final maratonu sona erdi. 10-11 Ocak tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilen sınavların ardından gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe ve önümüzdeki süreçte yapılacak bütünleme sınavlarına çevrildi. 

1 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Üniversite tarafından henüz resmi bir saat verilmese de ATA AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 7 ile 10 gün içerisinde erişime açılıyor. Bu takvim doğrultusunda, sonuçların 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

 Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır? 

Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile aşağıdaki kanallardan sorgulama yapabilecekler:

ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

ATA AÖF Mobil Uygulaması

Bütünleme Sınavı Takvimi Kesinleşti 

Final sınavlarından beklediği notu alamayan veya sınava katılamayan öğrenciler için telafi niteliği taşıyan bütünleme sınavlarının tarihleri belirlendi:

Bütünleme Sınav Tarihleri: 14 - 15 Şubat 2026

Sınav Merkezi Tercihleri: Sonuçların açıklanmasının hemen ardından sınav merkezi tercih ekranının açılması öngörülüyor.

 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL