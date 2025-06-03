Yerli ve 'milli gözler'le görüyor: 4-6 saat havada kalabiliyor... İşte Cayrokopterin özellikleri

Jandarma birliklerinin "havadaki yeni gözünün" en değerli faydalı yükü olarak milli bir çözüm tercih edildi. Lapis Havacılık tarafından geliştirilen ve "gökyüzünün akıllı gözü" olarak nitelendirilen GÖKALP HD90-L görüntüleme sistemi, cayrokopterlere entegre edildi.

Üç eksenli görüntüleme sistemi, keşif ve gözetleme görevlerinde rakipsiz stabilizasyon, tespit ve teşhis performansı sunuyor. Jandarma Pilot Üsteğmen Can Demirdağ, AA muhabirine, cayrokopterlerin öncelikle trafik denetlemesi gibi yoğun görevlerde kullanılmak üzere jandarma envanterine dahil edildiğini söyledi.