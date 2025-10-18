’Türk ihracatının geleceği genç tasarımcıların ellerinde yükseliyor’’

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ödüller gala gecesiyle sahiplerini buldu.

Tasarımın Türkiye’nin ihracat yolculuğundaki belirleyici rolüne dikkat çeken TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ‘’Bugün gördüğüm tablo, gençlerle sektörün emin ellerde olduğunu gösteriyor’’ dedi. Ödül töreninde Taha Mert Tosun ‘Die Laufer :D ’ koleksiyonuyla birincilik ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen 33. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finali gerçekleşti. Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe , dernek ve birliklerin başkanları ile sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli gala gecesinde 10 finalist Anıl Can Makar, Başak Doğan, Elif Kocamaz, Eylül Dicle Baki, Göksu Bilgen, Orhan Bayraktaroğlu, Özge Çelikel, Samet Topuz, Selçuk Durdu, Taha Mert Tosun koleksiyonlarını sergiledi.

TİM BAŞKANI GÜLTEPE: KOZA YÜZLERCE TASARIMCIYI SEKTÖRE KAZANDIRDI

TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bir ürüne değer katmanın birkaç yolu var. Tasarım onlardan biri; belki de en önemlisi. Türkiye’de birçok ilke imza atan moda endüstrimiz tasarım konusunda da diğer sektörlere ilham verdi. KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışmasını 33. kez düzenliyoruz. 33 yılda yüzlerce tasarımcıyı moda endüstrimize kazandırdık.” dedi.

Gecede bir de sürpriz açıklayan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dereceye giren tasarımcıların koleksiyonlarının Giziagate’te satışa sunulacağını duyurdu.

Nejdet Ayaydın: ‘’Gençleri desteklemeye devam edeceğiz’’

İHKİB Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın, yarışmanın finalindeki konuşmasında ‘’Tam 33 yıldır bu yarışma yapılıyor. Şu anda jüride Koza'dan çıkan Hakan Yıldırım, Giray Sepin, Özlem Kaya yer alıyor. Bu saygın tasarımcının dışında burada aramızda olmayan çok sayıda tasarımcımız var. Koza’dan yeni yetenekler çıkmaya ve biz de gençleri desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Defile sonrasında gerçekleşen ödül töreninde ‘’Die Laufer :D’’ koleksiyonuyla Taha Mert Tosun birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülünü Selçuk Durdu ‘İstikbal’ koleksiyonuyla kazanırken, üçüncülük ödülünü ise Samet Topuz ‘Self-Sabotage’ koleksiyonuyla kazandı.

Yarışmanın birincisi 200.000 TL, ikincisi 150.000 TL ve üçüncüsü 100.000 TL para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yurt dışında eğitim ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazandı.

Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın’ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında Arzu Kaprol, Bünyamin Yevlal, Cemal Bayazıt, Ceylin Türkan Bilge, Gamze Saraçoğlu, Giray Sepin, Güney Oktar, Hakan Yıldırım, İdil Demirel, Prof. Dr. Kemal Can, Mehtap Elaidi, Murat Türkili, Nihan Peker, Özlem Kaya, Özlem Süer, Şansım Adalı, Yeşim Bağrışen yer aldı.