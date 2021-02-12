Antalya’da bir yıl önce 3 milyon dolarlık yatırımla kurulan Fabalgo Tekstil, atıklardan geri dönüşüm kumaş üretiyor. Ayda 600 tonun üzerinde geri dönüşüm kumaş üreten şirket, üretiminin yüzde 80’ini 70 ülkeye ihraç ediyor. Şirket yakında ‘LouxiIOI’ markasıyla hazır giyim sektörüne de adım atmaya hazırlanıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Celalettin Kayahan, tekstil sektöründe 25 yıllık bir tecrübeye sahip bir iş insanı. 2020 yılında inovatif ve üst düzey AR-GE çalışmaları ile kumaş sektörüne odaklandı. Filistinli ortakları ile birlikte Fabalgo Tekstil’i kurarak bu alanda büyümeyi seçti. Antalya 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde toplam 12 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren şirket, 150 çalışana ve Antalya’nın tek kumaş üretim şirketi olma özelliğine sahip. Gündeme yön veren geri dönüşüm (recycled ) kumaş üretmek için yola çıktıklarını belirten Fabalgo Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, “Bu alana toplam 3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ürettiğimiz kumaşların tamamı geri dönüşüm atıklarından üretiliyor. Süreç aslında konfeksiyonlardan çıkan fire atıklarının elyafa dönüştürülmesiyle başlıyor. Elyafa dönüştürülen fire atıklarına, yine geri dönüşümden (pet şişelerden) üretilen polyester katkısıyla iplik oluşturuluyor. Ve bu iplikler bizim fabrikamızda kumaşa dönüşüyor. Türkiye’nin geri dönüşüm kumaş üretiminde ilk 5’te yer alan entegre ve profesyonel dört firmasından biriyiz” diye anlatıyor.

AYDA 600 TONLUK ÜRETİM

Şirket; pamuk, akrilik, yün, viskon ve polyester gibi ürünlerden giyim ürünü üreten işletmelerin fire atıklarını işlemlerden geçirip sınıflara ayırarak tekrar pamuğa dönüştürüyor. Daha sonra yine işlemlere tabi tutarak elde ettiği pamuğu iplik haline getiriyor. Ardından bu ipliklerden kendi işletmesi içerisinde hazır giyimde kullanılmak üzere kumaş üretiyor. Ürettiği kumaşlar daha sonra konfeksiyon firmaları tarafında yeniden hazır giyim için kullanılıyor.



Pet şişe atıklarının, önce granül daha sonra işlemlerden geçirilerek polyester haline getirildiğini söyleyen Celalettin Kayahan, şunları anlatıyor:

“Amacımız daha az atık, daha temiz bir dünya. Üretim parkurunda aylık 600 ton ve üzeri geri dönüşüm kumaş üretim kapasitesine sahibiz. Bünyemizde 40 örme makinesi mevcut. Bunlardan 15 adedi jakarlı üretim yapıyor. Şardon, kaşkorse, ribana kumaş üretimlerini de gerçekleştiriyoruz. Pamuk, akrilik, yün, viskon ve polyester üretiyoruz. Aynı zamanda kendi bünyemizde ramöz makinelerine da sahibiz. Ütü, paket ve yıkama işlemlerini de yine kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.”

HAZIR GİYİM YATIRIMI

Fabalgo Tekstil, üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. Ağırlıklı olarak; Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Hollanda başta olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapan şirket, dünyadaki plastik atık geri dönüşüm faaliyetlerinin artışına bağlı olarak önümüzdeki 5 yıl içinde ihracat yaptığı ülke sayısını ikiye katlamayı planlıyor. Hedef pazarlarının ise başta Gana olmak üzere Afrika ülkeleri olduğunu ifade eden Celalettin Kayahan, şöyle devam ediyor:

“Antalya’da yatırımımız dışında İstanbul’da da hazır giyim üretmek ve satmak üzerine bir yatırım gerçekleştirdik. Üretimi taşore ediyoruz ama reklam satış kanalları online marketing üzerine yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. İnşallah mart başı satışlarımız başlayacak.”

YENİ YATIRIM PLANI

Kısa vadede kumaş fabrikalarını besleyecek iplik fabrikası kurmayı da planladıklarına değinen Celalettin Kayahan, “Yani hammaddemizi kendimiz üretmek istiyoruz. Şu aşamada aslında bayağı bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. 2021 yıl takviminde iplik fabrikamızın faaliyete geçmesini düşünüyoruz” diye ekliyor.

Şirket ayrıca perakende sektörüne de ilk adımını atmış durumda. ‘LouxiIOI’ adında yeni bir marka ortaya çıkardıklarından da bahseden Celalettin Kayahan, “Üzerinde aylarca AR-GE çalışmaları yaparak itinayla hazırlandık. Ürünlerin özgün olmasına dikkat ettik. Şu anda üretim aşamasındayız. Türkiye’nin ilk akla gelen tayt markası olma konusunda kararlıyız” diye anlatıyor.