Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2026 yılı Kurban Bayramı, takvimin bahar ile yaz mevsimi arasındaki geçiş dönemine rastlamasıyla tatil severler için oldukça verimli bir hafta sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre bayram tarihleri şu şekilde netleşti:
2026 Kurban Bayramı Tarihleri
Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasında şu günler idrak edilecek:
26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün tatil)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
Kurban Bayramı kaç gün?
Bu takvim, çalışanlar ve plan yapmak isteyenler için "stratejik" bir fırsat barındırıyor. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, iki farklı tatil senaryosunu gündeme getiriyor:
Resmi Tatil Süresi: Arife günü öğleden sonra başlayan ve Cumartesi akşamı biten toplam 4,5 günlük bir süreç.
9 Günlük Köprü Tatil: Bayramın Çarşamba başlaması nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Salı sabahının (toplam 1,5 gün) idari izin kapsamına alınması durumunda, tatil bir önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne (23 Mayıs - 31 Mayıs) çıkabilir.
Kurban Kesimi: Bayram namazının ardından başlayacak olan kesim işlemleri, bayramın üçüncü günü (Cuma) ikindi vaktine kadar devam edebilecek.
Emekli İkramiyeleri: Kurban Bayramı ikramiyelerinin, bayramdan önceki hafta olan 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Önemli Hatırlatma: Tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair kesin karar, genellikle bayramdan yaklaşık 2 hafta önce yapılacak Kabine Toplantısı sonrası netlik kazanmaktadır.