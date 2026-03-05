Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı kaç gün?

Bu takvim, çalışanlar ve plan yapmak isteyenler için "stratejik" bir fırsat barındırıyor. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi, iki farklı tatil senaryosunu gündeme getiriyor:

Resmi Tatil Süresi: Arife günü öğleden sonra başlayan ve Cumartesi akşamı biten toplam 4,5 günlük bir süreç.

9 Günlük Köprü Tatil: Bayramın Çarşamba başlaması nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi günü ve 26 Mayıs Salı sabahının (toplam 1,5 gün) idari izin kapsamına alınması durumunda, tatil bir önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne (23 Mayıs - 31 Mayıs) çıkabilir.