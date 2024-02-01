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H&M CEO'sundan şaşırtan istifa

İsveçli giyim perakendecisi H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti.

01 Şubat 2024 | 09:33
H&M CEO'sundan şaşırtan istifa

Helmersson dört yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söyledi. Söz konusu gelişmenin ardından H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı. 

Inditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu. 

18 yıldır H&M'de çalışan ve şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekte olan 42 yaşındaki Daniel Erver yeni CEO olarak atandı. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek.

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