Modanın geleceği İMA’da şekilleniyor

Moda, günümüzde yalnızca estetik üretim pratikleriyle sınırlı bir alan olmaktan çıkarak; teknoloji, veri, sürdürülebilirlik ve kültürel dönüşümlerle birlikte yeniden tanımlanan çok katmanlı bir ekosistem haline geliyor. Bu dönüşüm, tasarım süreçlerinden üretim modellerine, iletişim biçimlerinden tüketici davranışlarına kadar uzanan geniş bir etki alanı yaratıyor.

İstanbul Moda Akademisi (İMA), bu çok boyutlu dönüşümü odağına alan İMA Fashion Talks 2026 ile moda endüstrisinin farklı disiplinlerini bir araya getirerek, sektöre yönelik güncel tartışma başlıklarını kapsamlı bir çerçevede ele almayı hedefliyor. 25–26 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik; yapay zekâ, görsel kültür, sürdürülebilirlik, zanaat, üretim teknolojileri ve medya dönüşümü ekseninde modanın bugünü ve geleceğine odaklanıyor.

İki gün sürecek program boyunca; tasarımcılar, yaratıcı profesyoneller, teknoloji girişimleri, akademisyenler ve medya temsilcileri aynı platformda buluşarak moda ekosisteminin dönüşen dinamiklerini çok yönlü bir perspektifle değerlendirecek. Program kapsamında gerçekleştirilecek paneller ve konuşmalar, disiplinler arası iş birliklerinin önemini vurgularken; moda üretiminin giderek artan şekilde teknoloji ve veri odaklı bir yapıya evrildiğini ortaya koyuyor.

Etkinlikte öne çıkan başlıklar arasında; yapay zekâ destekli tasarım ve üretim süreçleri, dijitalleşen moda görselleri ve yeni anlatım biçimleri, tasarımcı–sanayi iş birliklerinin dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel tasarım yaklaşımları ile moda ve medyanın değişen dili yer alıyor. Bu başlıklar, yalnızca mevcut üretim pratiklerini değil, aynı zamanda modanın gelecekte nasıl konumlanacağını da tartışmaya açıyor.

İMA Fashion Talks 2026 kapsamında ayrıca oluşturulan workshop ve deneyim alanları, katılımcılara teorik içeriğin ötesine geçerek yeni nesil üretim araçlarını ve teknolojileri birebir deneyimleme imkânı sunuyor. Bu alanlar, moda eğitimi ile sektör pratikleri arasındaki ilişkiyi güçlendiren önemli bir temas noktası oluşturuyor.

Etkinliğin konuşmacı kadrosunda; Adnan Bakkal, Ali Kiremitçioğlu, Anıl Can, Ayşe Ege, Baki Özçelik, Başak Kocabıyıkoğlu, Bediz Yıldırım, Bünyamin Yevlal, Bünyamin Yılmaz, Cem Kaprol, Ceylin Türkkan, Ece Sükan, Feride Tansuğ, Füsun Demircan, Gül Ağış, İsmail Kutlu, Kerem Kadiroğlu, Koray Parlak, Mehmet Kaya, Mehtap Elaidi, Merve Aydıner, Mina Dilber, Nihan Peker, Özgecan Üstgül, Özlem Kaya, Özgür Masur, Seda Domaniç, Serli Gazer, Sertaç Ersayın, Şansım Adalı, Tuğba Ansen ve Yaren Doğanyılmaz gibi moda, medya ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Alanlarında uzman bu isimler, deneyimlerini ve öngörülerini paylaşarak moda sektörünün geleceğine dair farklı perspektifler sunacak.

