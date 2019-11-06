Teknik tekstilde lig atlama planları
Dünyanın en büyük yedinci tekstil ve hazır giyim tedarikçisi olan Türkiye, 1,8 milyar dolarlık teknik tekstil ihracatı ile dünya liginde bu alanda da 20’nci sırada yer alıyor.
Sektör, teknik tekstilde yeni yatırımlarla 10’uncu sıraya yükselme planları yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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