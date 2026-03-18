‘Türkiye hazır giyim sektöründen vazgeçemez’

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Mustafa Paşahan, İHKİB Başkan Yardımcısı Ürfi Akbalık tarafından düzenlenen iftar programında buluştu. Sektörde yaşanan son gelişmeler ve TİM’de yaklaşan seçimlerin değerlendirildiği iftar programına 700’e yakın sektör temsilcisi katıldı.

SORUNLARI GÜNDEME TAŞIDIK, ÇÖZÜM ARADIK

Türkiye’de hazır giyimden tekstile, mobilyadan deriye genel olarak imalat sanayinde bir problem yaşandığını ifade eden Mustafa Gültepe, “Ben hem İHKİB Başkanı olarak hem de TİM Başkanı olarak bu sorunları ve sıkıntıları birçok kez dile getirdim. Bu sorunları sürekli gündeme taşıdık. Biliyorsunuz ortada bir ekonomik program var. Bu da düşük kur-yüksek faiz politikası. Düşük kur ve yüksek faiz maalesef imalat sanayisini zorlayan bir tablo ortaya çıkarıyor. Biz bunları dile getirirken bazı kesimler ise özellikle son dönemde bunu fırsata çevirerek farklı bir şekilde birlik başkanlarını, yönetim kurullarını eleştirmeye çalışıyor. Haklarımızı, politikalarımızı ve stratejilerimizi savunmadığımızı zannediyorlar. İnanın ki hepimiz yıllardan beri burada bu sektör için çalışıyoruz.” dedi. Çağrılarına çok güçlü yanıtlar alamadıklarını ancak bazı sonuçlar da elde ettiklerinin altını çizen Mustafa Gültepe, “2025’te 2 bin 500 TL olan bazı desteklerin 3 bin 500 TL’ye çıkarılması ve döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3’e yükseltilmesi sağlandı. Asgari ücret desteği 1270 TL oldu. Bu da TİM’in, birliklerin ve devletimizle yürütülen görüşmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.” diye konuştu.

Yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mustafa Gültepe, birliklerde ve derneklerde sürdürülebilir yönetimlerin çok daha faydalı ve yararlı olduğuna inandıklarına vurgu yaparak, “Geçmişten böyle gördük ve uzun yıllardır bu anlayışla çalışıyoruz. Bu kapsamda 6 Nisan’da yapılacak İHKİB seçimlerinde Mustafa Paşahan, sektörümüz adına başkan adayımızdır.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN KRİTİK SEKTÖRLERİNDEN BİRİYİZ

Çok özel bir sektörün temsilcileri olduklarını ifade eden Mustafa Paşahan da, yıllarca en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında birinci ve ikinci sıralarda yer aldıklarını hatırlattı. Katma değerli üretimle, istihdamlarıyla ve ihracatlarıyla Türkiye’nin en kritik sektörlerinden biri olduklarını dile getiren Mustafa Paşahan, “Tasarım ve markalaşma konusunda birçok sektöre ilham veriyoruz. Onlarca markamızın arkasında bitmeyen bir sabır, ortak akıl ve istişareye dayanan güçlü bir birikim var.” dedi.

HAYAL EDİLEMEYEN PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

İHKİB yönetiminde yıllardır ortak akıl anlayışıyla çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerinin altını çizen Mustafa Paşahan, “Sektörümüzün otuz yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Hazır giyim ve moda fuarı IFCO’yu İstanbul’umuza kazandırdık. IFCO, çok kısa sürede Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı hâline geldi. Avrupa Birliği’nden önemli hibe destekleri sağladık. Bugüne kadar tasarım ve ikiz dönüşüm odağını merkezine alan on iki projeyi tamamladık. İstanbul Moda Akademisi’ni ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni bu desteklerle kurduk. Ekoteks’i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri hâline getirdik. Şimdi bu üç kurumumuzu tek bir çatı altında topluyoruz. On dört bin metrekare kapalı alana sahip tasarım ve eğitim merkezimizin inşaatını tamamladık. Birilerinin hayal bile edemeyeceği projeleri, geçmişten aldığımız güçle hayata geçiriyor ve sektörümüzü geleceğe hazırlıyoruz.” diye konuştu.

HAZIR GİYİMDEN VAZGEÇİLEMEZ

Son üç yıldır rekabetçilikle ilgili sorunlar nedeniyle ihracatın düşüş gösterdiğine değinen Mustafa Paşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üç yıl içerisinde yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracat kaybı yaşadık ve ithalatımız neredeyse 5 milyar dolar sınırına dayandı. İstihdamda ise üç yıl içinde yaklaşık 400 bin kişilik bir kayıp yaşandı. Ama ben inanıyorum ki bu sektör çok güçlü bir sektördür. Dinamik bir sektördür. Bu süreci de çok kısa süre içerisinde hep birlikte aşacağız. Bu tablonun sürdürülebilir olmadığını her platformda dile getirdik. Her platformda hazır giyimden vazgeçilemeyeceğinin altını kalın çizgilerle çizdik. Çözüm önerilerimizi ilgili bakanlıklarımızla paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmaya hazır bir sektör için çalışmaya devam edeceğiz.”

İHKİB SEÇİMLERİ TİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

TİM’de yaklaşan seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Paşahan, “İHKİB seçimleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlığına açılan kapının kilidi konumundadır. Yaşadığımız sorunlara çözüm geliştirme, beklentilerimize yanıt verme ve Ankara ile ilişkilerde güçlü bir temsil sağlama açısından TİM başkanının hazır giyim sektöründen olması son derece önemlidir. Bu nedenle tüm üyeleri 6 Nisan’da sandığa bekliyorum. Akabinde de TİM’de Mustafa Gültepe Başkanımızı, yeniden başkan olarak seçerek güçlü bir temsil oluşturacağız.” diye konuştu.

