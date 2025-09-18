ABD, Anadolu'daki bir medeniyetten nasıl ilham aldı?

BBC, Likyalıların siyasi miraslarının ise ilginç bir tarihsel bağlantı ile hala sürdüğünü belirtiyor. Makale şöyle devam ediyor.

1787 yılının Haziran ayında, geleceğin ABD başkanı James Madison, Philadelphia’daki Anayasa Kongresinde bir konuşma yaptı. Bu forum, yeni kurulan ulus için daha etkili bir yönetim sistemi belirlemek amacıyla toplanmıştı; çünkü orantılı temsil eksikliği, etkili yasa yapımını engelliyordu.

Delegelerden Oliver Ellsworth’ün, “oyların eşitliği her zaman konfederasyonların temel ilkesi olmuştur” şeklindeki iddiasına karşılık Madison, Likya örneğini verdi. Madison’a göre, Likya Birliği farklıydı. Madison’ın nedenini açıkladıktan sonra, yasamacılar 12 Eylül 1787 tarihinde Anayasa’yı imzaladılar.

MÖ 2. yüzyılda kurulan ve 23 şehir devletinden oluşan Likya Birliği, dünyanın ilk demokratik birliği kabul edilir; halk temsiline ve orantılı oy dağılımına dayalı güçlü bir konfederasyon modeliydi. Başkent Patara dâhil altı şehir, Likya Konseyinde üç oy hakkına sahipti; orta büyüklükteki şehirler iki oy alırken, küçük yerleşimler bir oyla temsil ediliyordu.

Birliğin kuruluş koşulları kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen Roma’nın 190 MÖ’de Likya’nın kontrolünü kısa süreliğine Rodos’a vermesiyle yaşanan baskıya bir tepkiydi. Birlik dış politikayı belirleyemiyordu, fakat bir yürütme organı olan Likyarh’ı, yerel yargıçları seçiyor ve vergi topluyordu. 18. yüzyıl Fransız filozofu Montesquieu, bu sistemi “antik çağın en mükemmel anayasası” olarak nitelemişti".