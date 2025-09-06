Antalya’dan gelen Abidin Şer, "Güzel ülkemizin doğa harikası yerlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Böyle yerlerin çoğaltılması gerektiğine inanıyorum. Manzarası çok güzel, havası temiz. Hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Olcay Şer ise, "Kastamonu’yu çok beğendik. Süper bir manzarası var. Yeşili harika, doğa gerçekten çok güzel. Ama yükseklik biraz fazla, bu yüzden çok adrenalin yaşadım. Gerçekten ürkütücü" dedi.

Cam terası gezen Erva Sarıgöz de, "Burası çok korumalı bir yer, kesinlikle düşmezsiniz. Çok beğendim ama keşke merdiven ya da asansörle aşağıya iniş imkanı olsaydı daha güzel olurdu" diye konuştu.