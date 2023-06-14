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Alman turizm devi TUI'den dikkat çeken Antalya açıklaması

TUI, rezervasyonların 2020'de başlayan koronavirüs salgını öncesi döneme kıyasla ilk defa daha yüksek seviyeye çıkmasıyla güçlü bir yaz sezonu beklediğini açıkladı. Rezervasyonlarda İspanya'nın Mallorca adası ve Türkiye'nin tatil kenti Antalya'nın oldukça talep gördüğü bildirildi.

14 Haziran 2023 | 11:29
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Alman turizm devi TUI'den dikkat çeken Antalya açıklaması

Alman turizm operatorü TUI artan rezervasyonlarla güçlü bir yaz sezonu bekliyor; Mallorca ve Antalya'ya talep yüksek.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre seyahat edecek kişiler fırsatları yakalamak için geçen yıla kıyasla ortalama iki hafta öncesinden rezervasyon yaparken, İspanya'nın Mallorca adası ve Türkiye'nin tatil kenti Antalya oldukça talep görüyor.

TUI, grevlerin neden olabileceği seyahatlerdeki aksamalara ve belirsiz ekonomik görünüme rağmen geçen ay bu yıl için güçlü gelir ve yüksek kâr beklediğini açıklamıştı.

TUI'nin Almanya grup başkanı Stefan Baumert, "Güçlü bir yaz sezonu geçirmeye hazırlanıyoruz, son birkaç haftada konuk sayımız ilk defa 2019'un üzerine çıktı" dedi.

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