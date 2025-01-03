Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Antalya'nın 2024'te turizmdeki büyük başarısına yakından tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biri olan şehrimiz, toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak adeta rekorlar yılı yaşadı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması; 1 Rusya, 2 Almanya, 3 İngiltere, Antalya'mıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı. Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi."

Ersoy, Antalya turizminin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle büyümeye ve Türkiye'yi turizm merkezi olarak zirvede tutmaya devam ettiğine işaret ederek, "Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılında yeni rekorlara imza atmayı diliyoruz" ifadesini kullandı.

EN FAZLA RUS VE ALMAN

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile ilk sırada, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada ve 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

YURT DIŞINDAN GELENLERDE TARİHİ ZİRVE

Öte yandan Antalya'ya yurt dışından gelen Türk vatandaş ziyaretçi sayısında da tarihi bir başarı gerçekleşti. Bir yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Kente hava yoluyla gelen günlük ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaşıldı.

3 Ağustos 2024'te Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'ya 1-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde gelen turist sayısı ise 318 bin 641 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında kente en çok ziyaretçi, 81 bin 244 ile Almanya'dan geldi. Rusya, 46 bin 793 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 34 bin 170 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti. AA