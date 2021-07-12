Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl tatil yapamayanlar bu yıl vaka sayılarının azalmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başladı. Delta varyantı nedeniyle kimi pazarlarda önlemler sıkılaştırmalarına rağmen insanlar tatil yapmanın yollarını arıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl sezonun kasım ayına kadar uzamasını ve Türkiye’nin 25 milyon ziyaretçi ağırlayıp 18-20 milyar dolar bandında turizm geliri elde etmesini beklediklerini söylüyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve bu yıl da etkileri henüz tam olarak bitmeyen koranavirüs nedeniyle tüm dünya insanı travmatik bir dönem yaşıyor. Bu da insanların hiç olmadığı kadar tatil yapmayı istemelerine neden oluyor. Türkiye’nin kaynak pazarları olan Rusya, Almanya gibi ülkelerden turist akını başlarken İngiltere pazarı alınan önlemlerin etkisiyle henüz tam olarak açılamadı. Bu yıl ertelenen tatillerin etkisiyle turizm sezonun ekim ve kasım aylarını da kapsayacak biçimde sonbahar sonuna kadar uzaması turizm sektöründe umut yarattı. Delta varyantı ve diğer varyantlar konusunda negatif gelişmeler olmaması halinde Türkiye’nin, 2021 yılı turizm sezonunda 20 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçi olmak üzere toplamda 25 milyon ziyaretçi ağırlaması ve 18-20 milyar dolar bandında turizm geliri elde etmesi öngörülüyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile sezonu ve beklentileri konuştuk.

Türkiye’nin kaynak pazarlarından uçuşların açılması turizm sektörüne nasıl yansıyor?

Dünya genelinde aşılanmanın hız kazanması ve birçok ülkenin bu çerçevede seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başlaması, yılın ikinci yarısından itibaren turizmde toparlanmaya dair umutlarımızı artırdı. Özellikle ana pazarlarımızda Türkiye’ye yönelik seyahat sınırlamalarının kaldırılmasıyla birlikte ülkemize gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanmasını bekliyoruz. Rusya’dan Türkiye’ye yönelik seyahatlerin 22 Haziran tarihinden itibaren yeniden yüksek bir taleple başlaması da bu yöndeki beklentimizi doğrular nitelikte bir gelişme. Rusya pazarından gelen rezervasyon taleplerinin yılın kalan kısmı için de yüksek seyrettiği dikkate alındığında 2019 yılı verilerine yakın değerler elde edeceğimizi öngörüyoruz. Pandemi kaynaklı herhangi bir seyahat sınırlaması gelmemesi durumunda, 2021 yılı sonuna kadar Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 4 ila 4,5 milyon civarında olacağını değerlendiriyoruz.

Almanya pazarında durum nedir?

Bir diğer önemli pazarımız olan Almanya’dan Türkiye’ye yönelik seyahat sınırlamaları da alınan kararlarla birlikte 1 Temmuz 2021’den itibaren tamamen kalktı. 2019 yılında Almanya’dan 5 milyon ziyaretçi ülkemize gelirken bu ziyaretçilerin 3,2 milyonluk kısmını yılın ikinci yarısında konuk etmiştik. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Almanya’dan gelecek ziyaretçi sayısında önemli bir hareketlilik yaşanmasını ve 2019 yılının ikinci yarısında yakaladığımız performansa yakın düzeyde bir seviyeye ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Türkiye; Alman pazarında tüketiciler tarafından merakla takip edilen, beklenen bir destinasyon. Almanya’daki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de Türkiye’ye yönelik tüketici ilgisinin yüksek seviyede olduğu satışlarda ciddi bir ivme yakalandığı yönünde bilgiler almış durumdayız. Bu çerçevede yıl sonuna kadar pandemi kaynaklı herhangi bir kısıtlama yaşanmaması durumunda Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayımızın 2,5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini bekliyoruz.

İngiltere pazarı biraz sorunlu sanki…

Ana pazarlarımızdan İngiltere ise uluslararası seyahatlerde ‘trafik lambası’ sistemini uyguluyor. Bu uygulamada Türkiye kırmızı ışık kategorisinde yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye’ye tatile gelen bir İngiliz vatandaşı ülkesine dönüşte parasını kendi ödemek kaydıyla 10 gün karantina otellerinde kalmak zorunda. İngiltere Başbakanı Johnson, 19 Temmuz’da mevcut pandemi kısıtlamalarının da kaldırılacağı konusunda “kararlı olduklarını” ifade ederek, dört haftalık ertelemenin “daha çok kişinin aşı olmasını sağlayacağını” söyledi. Bu çerçevede İngiltere pazarının mevcut koşullarda temmuz ayı sonlarından önce hareketlenmesi mümkün görünmüyor. Kısıtlamaların kalkmasının ardından İngiltere pazarına ilişkin bir öngörü açıklamak daha doğru olacaktır.

Diğer pazarlarda durum nedir?

Türkiye’de düşen vaka sayıları nedeniyle; Fransa, Avusturya, İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesi Türkiye’yi seyahat sınırlaması listesinden çıkartmaya başladı. Bu listenin önümüzdeki süreçte genişlemesini ve Avrupa’dan Türkiye’ye turist akışının hızlanmasını bekliyoruz.

Turizmde bu yıl nasıl bir yıl olacak, sizce turizmin dinamiklerini neler belirleyecek?

TÜRSAB olarak 2021 yılına ilişkin projeksiyonlarımızı yaparken yurt dışındaki muadil birlik başkanları ile görüşmeler gerçekleştirmiş, UNWTO başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarını analiz ederek turizmdeki hareketlenmenin yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağını öngörmüştük. Bu yıl turizmde belirleyici etkenlerin başında, geçen yıl olduğu gibi yine pandeminin seyri ve pandemi ile mücadele gelecektir. Türkiye’de alınan tedbirlerin sonucunda vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma sayılarının hızla artmasıyla birlikte önemli pazarlarımızın önümüzdeki süreçte hareketlenmesini bekliyoruz.

2021 turizm sezonu nasıl tamamlanır?

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle ertelenen tatillerin etkisiyle turizm sezonun ekim ve kasım aylarını da kapsayacak biçimde sonbahar sonuna kadar uzayacağını tahmin ediyoruz. Genel olarak değerlendirdiğimizde; Türkiye’nin, 2021 yılı için 20 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçi olmak üzere toplamda 25 milyon ziyaretçi ağırlamasını bekliyoruz. 2021 yılı turizm gelirimizin ise 18-20 milyar dolar bandında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Turizmde 2019 yılı seviyelerini yakalamak için elbette zamana ihtiyacımız var. 2021 yılında sektörümüz açısından kısmi bir toparlanmadan bahsetmemiz mümkün olacak. Bu toparlanma sürecinin 2022 yılında hızla devam etmesini bekliyoruz.