Rusya’nın Türkiye’ye charter uçuş yasağı 21 Haziran’a kadar sürüyor. Türk Rus’un haberine göre ise Rus turizmciler özellikle Soçi’de “denize girilecek yer kalmadığı” gerekçesiyle Türkiye başta olmak üzere alternatif destinasyonlara uçuşlara izin verilmesi çağrısında bulundu.

Habere göre Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR halkın yurt dışına tatil gidebilmek için aşı yaptırmaya teşviki ve “mevcut yasaklamalardan doğan memnuniyetsizlik dalgasını azaltmak için” Rus turistler arasında popüler olan yabancı destinasyonları açmayı acilen değerlendirmesini istedi.

ATOR Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Kantoroviç, Rusya Kovid-19 ile mücadele genel merkezi başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’ya yolladığı mektupta, Rusya’daki tatil yerlerinde yer sıkıntısı nedeniyle halkın tatil imkanının kalmadığı uyarısında bulundu.

Mektupta, “Rus tatil beldelerinin sınırlı kapasitesi yüzünden pek çok Rusya vatandaşının bu yıl denize girme imkanı olmayacak. Bu da yüz binlerce insanın pandemi yüzünden ikinci yıl deniz tatilinden mahrum kalacağı anlamına geliyor” denildi.

EN GÜÇLÜ DARBE TÜRKİYE’NİN RUS TURİSTLERE KAPANMASI

ATOR, en güçlü darbenin Türkiye’nin Rus turistlere kapanması olduğunu, bu yüzden yaklaşık 1,3 milyon insanın tatil fırsatını kaybettiğini ve Rus seyahat acentelerinin müşterilere karşı yükümlülüklerinin 44 milyar rubleye yükseldiğini hatırlattı.

Ayrıca Rus turistleri kabule hazır pek çok ülkenin aşı şartı koştuğu, bunun da daha fazla Rusya vatandaşının aşı yaptırmasına vesile olacağı vurgulandı.

Mektupta son olarak, “Yurt dışı seyahatin, en azından Rus turistleri ağırlamaya hazır olan destinasyonlara resmi olarak yeniden başlatılması, Rusların bu sezon tatil planlarını korumalarına ve mevcut durumdan kaynaklanan memnuniyetsizlik dalgasının azalmasına imkan verecek” denildi.