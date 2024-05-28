Doluluk oranı yüzde 80'a dayandı... Antalya'da haziran rekoru beklentisi

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yerleri ve sunulan kaliteli hizmetle öne çıkan Antalya, 2024'ün dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla 2 milyon 66 bin 962 yabancı turist ağırladı.

İç pazardan da talep gören kentte, okulların 14 Haziran'da kapanacak olması dolayısıyla Kurban Bayramı tatili rezervasyonları hareketlendi. Antalya'daki otellerde, geçmiş yıllarda haziranda olmayan doluluğa bayram tatili dolayısıyla ulaşılması bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, hızlı başladıkları turizm sezonun çok iyi gittiğini, dört ayda 2 milyondan fazla turisti ağırladıklarını söyledi.

Otellerdeki doluluk oranlarının istenilen seviyede olduğuna işaret eden Saatçioğlu, "Bazı oteller geçen senenin çok üzerinde dolu, bazıları normal seviyede seyrediyor. Güzel bir sezon yaşıyoruz, güzel rezervasyon akışı var. Özellikle Almanlar birinci sıradaki yerini koruyor. Nisan itibarıyla 540 bin Alman geldi. Geçen seneye göre yüzde 20'lik artış var. Rusya, yüzde 6'lık gerileme olmasına rağmen 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alıyor." diye konuştu.

İngiliz pazarında yüzde 30'luk artış olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, Polonya'dan gelen turist sayısında da ciddi artış kaydedildiğini ifade etti.

"İç pazarda da ciddi hareketlenme olacak"

Saatçioğlu, havaların ısınmasıyla yoğunluğun arttığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bayram rezervasyonları çok iyi, şimdiden oteller yüzde 80 doldu. Çok iyi giden dış pazarın yanı sıra iç pazarda da ciddi hareketlenme olacak. O yüzden kendimizi rahat hissediyoruz. Otellerimizin bir bölümünü iç pazar için ayırdık. Ramazan Bayramı tatili güzel geçti, Kurban Bayramı çok daha hareketli olacak. Bayramın yaz sezonuna denk gelmesi, havanın ısınmış olması avantaj sağlıyor. Bu yıl bayramlar arka arkaya geldi ve hepsi hareketliydi. Paskalya, Hollandalıların bayramı sonra Nevruz ve Ramazan Bayramı oldu. Kurban Bayramı tatili dolu dolu geçecek, turizme de doping etkisi yaratacak. Şu anda gidişat çok güzel."

"Marka bölgeler yüzde 100 dolacaktır"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de bayramın turizmde yüksek sezona denk geldiğini söyledi.

Bazı bölgelerde yer bulmakta zorluk yaşanabileceğini dile getiren Perçin, "Marka bölgeler yüzde 100 dolacaktır. Çok fazla rağbet görmeyen bölgelerin bile yüzde 75-80 dolmasını bekliyoruz. Almanya'dan da rağbet fazla. Özellikle Kaş, Kalkan'da şimdiden yer bulmak zor." dedi.