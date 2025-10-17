Dünyanın en güçlü pasaportları: İlk 10'da sürpriz var... Türkiye kaçıncı sırada?

Bir pasaportu "güçlü" yapan nedir? Bunun en belirgin ölçütü, seyahat özgürlüğü; yani pasaportunuzu sallayarak dünyanın dört bir yanındaki yerlere vizesiz girebilme olanağı olmasıdır.

CNN'de yer alan habere göre; dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. ABD, Henley Pasaport Endeksi'nde ilk kez ilk 10'un dışına çıktı. Malezya ile birlikte 12. sırada yer alıyor. Liderlik tablosunun zirvesinde artık üç Asya pasaportu yer alıyor. 113 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türk pasaportu ise diğer bazı ülkelerle beraber 51. sırada yer alıyor.

İşte 2025'in en güçlü pasaportları listesi...