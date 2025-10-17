ARA
  • Dünyanın en güçlü pasaportları: İlk 10'da sürpriz var... Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları: İlk 10'da sürpriz var... Türkiye kaçıncı sırada?

Henley Pasaport Endeksi, dünyanın en güçlü pasaportlarını ölçüyor ve 20 yıllık tarihinde ilk kez ABD pasaportu ilk 10 listesinin tamamen dışına düştü. Türk pasaportu ise 1 basamak yukarı çıkarak 51. sıraya yükseldi.


Bir pasaportu "güçlü" yapan nedir? Bunun en belirgin ölçütü, seyahat özgürlüğü; yani pasaportunuzu sallayarak dünyanın dört bir yanındaki yerlere vizesiz girebilme olanağı olmasıdır. 

CNN'de yer alan habere göre; dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. ABD, Henley Pasaport Endeksi'nde ilk kez ilk 10'un dışına çıktı. Malezya ile birlikte 12. sırada yer alıyor. Liderlik tablosunun zirvesinde artık üç Asya pasaportu yer alıyor. 113 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türk pasaportu ise diğer bazı ülkelerle beraber 51. sırada yer alıyor.

İşte 2025'in en güçlü pasaportları listesi... 

1 Singapur (193)

Singapur (193)

2 Güney Kore (190)

Güney Kore (190)

3 Japonya (189)

Japonya (189)

4 Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

5 Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

6 Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

7 Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Polonya (185)

Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Polonya (185)

8 Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (184)

Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (184)

9 Kanada (183)

Kanada (183)

10 Letonya, Lihtenştayn (182)

Letonya, Lihtenştayn (182)

11 İzlanda, Litvanya (181)

İzlanda, Litvanya (181)

12 ABD, Malezya (180)

ABD, Malezya (180)

13 TÜRK PASAPORTU 51. SIRADA

TÜRK PASAPORTU 51. SIRADA

113 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Türk pasaportu diğer bazı ülkelerle beraber 51. sırada
0
