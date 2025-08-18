Elite World’ün Güneydoğu’daki ilk durağı

Zincir, Güneydoğu Anadolu’nun en önemli turizm destinasyonlarından Mardin Midyat’ta açılacak yeni oteli Elite World Comfy Midyat için yatırımcı firması Gürbay Enerji A.Ş. ile anlaşma imzaladı.

Otel, kültür turları, bireysel ve kurumsal misafirler için bölgenin en nitelikli konaklama ve gastronomi adreslerinden biri olacak. Mardin’e özgü öğeleriyle dikkat çeken otelin marka danışmanlığını ise L’Collection Kurucu Ortağı Muhammet Cüntay yaptı.

Ekimde açılıyor

65 oda, kafe, restoran, 400 metrekarelik SPA ve fitness alanı ve kapalı yüzme havuzundan oluşan otelin Ekim ayı itibariyle misafir kabulüne başlaması planlanıyor.

Mardin’e özgü mimarisiyle dikkat çeken otelin tüm odaları bölgeye has Mardin taşıyla kaplandı.

Otel, geniş odaları, kapalı yüzme havuzu ve kapsamlı spa olanaklarıyla bölgenin farklı segmentlerdeki konaklama ihtiyacına yanıt verecek.

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, yapılan iş birliğiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

" Midyat, tarihi ve kültürel mirasıyla ülkemizin en özel bölgelerinden biri. Bu yatırım ile sadece konaklama değil; bölgenin gastronomi ve kurumsal konaklama ihtiyaçlarına da üst düzey bir tesis kazandırmayı hedefliyoruz."

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, ise "Gürbay Enerji’nin bölgede sahip olduğu deneyimle Elite World’ün konaklama alanındaki hizmet kalitesini birleştirerek bölgenin turizm talebine nitelikli bir alternatif ekliyoruz” diye konuştu.



Gürbay Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bay da "Midyat, son yıllarda artan ilgiyle birlikte bölgede kültür turizminin en önemli çekim merkezi haline geldi. Geleneksel Mardin mimarisini modern otelcilik anlayışıyla buluşturan projemizle kültürle iç içe, özgün ve konforlu bir konaklama deneyimi sunacağız.” dedi.