  Altın güne nasıl başladı? 20 Ağustos altın fiyatları



Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 375 liradan işlem görüyor.

20 Ağustos 2025 | 09:34
Altın güne nasıl başladı? 20 Ağustos altın fiyatları

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4 bin 359 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 210 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 740 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in konuşması ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

