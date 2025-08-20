Sık iş değiştirme furyası bitiyor, yeni trend yükseliyor

Birkaç yıl önce özellikle genç çalışanlar arasında daha iyi fırsatlar için şirketten şirkete geçiş trend olurken, bugün bunun tam tersi yaşanıyor. Uzmanlara göre yapay zeka kaynaklı dönüşümler, yeni iş fırsatlarının azalması ve ekonomik belirsizlikler, çalışanların mevcut işlerini korumaya yönelmesinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Fast Company'nin Eagle Hill Consulting araştırmasına dayandırdığı habere göre, ABD'de çalışanların büyük bölümü önümüzdeki altı ay boyunca işlerinden ayrılmayı düşünmüyor.

Aynı raporda, Z kuşağı çalışanlarının mevcut pozisyonlarında kalma eğiliminin en yüksek seviyede olduğu belirlendi. Ayrıca “pazar fırsatı göstergesi” olarak adlandırılan ve çalışanların dış iş piyasasına dair algısını ölçen veri, raporun yayınlanmaya başladığından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam piyasasına yönelik bu kötümserlik, rakamlarla da destekleniyor.

Küresel işten çıkarma ve koçluk firması Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’li işverenler 2025’in temmuz ayı sonuna kadar 800 binden fazla işten çıkarma açıkladı. Bu, 2020’deki pandemi döneminden bu yana aynı dönemde görülen en yüksek iş kaybı oldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) verilerine göre de temmuz ayında yalnızca 73 bin yeni istihdam yaratıldı. Yılın başında aylık ortalama 111 bin olan istihdam artışının gerilemesi dikkat çekti. Ayrıca mayıs ve haziran aylarına ilişkin veriler de aşağı yönlü revize edildi.