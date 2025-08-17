ARA
  • Geçen hafta 2 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta 2 şirket, temettü dağıtma yönünde açıklamalar yaptı. İşte o şirketler

17 Ağustos 2025 | 12:19
Son Güncellenme: 17 Ağustos 2025 | 12:36
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)
Şirket cuma günü KAP'a yönetim kurulunun kar payı avansı kararını duyurdu. Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakik kar payı avansı hak kullanım tarihi 8 Ekim, ödeme tarihi ise 10 Ekim.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirket, 14 Ağustos'ta yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu. Buna gör pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7182086 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim 2025.

 

 

