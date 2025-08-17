İnşaat devi bir kez daha kar payı avansı dağıtacak

Bu hafta finansallarını açıklayan Enka İnşaat 2025 yılının ilk yarısında 15,56 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket cuma günü ise kar payı avansı kararını duyurdu. Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakik kar payı avansı hak kullanım tarihi 8 Ekim, ödeme tarihi ise 10 Ekim.

Şirket Haziran 2025'te net 0,2691666 TL kar payı avansı, Nisan 2025’te ise hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü dağıtmıştı.

KAR PAYI AVANSI KARARI

Enka'dan cuma günü KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulu, 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2025-30.06.2025 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 5.000.000.000.- TL'sinin 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 08.10.2025 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 83,33 net % 70,83 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir. 3. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.