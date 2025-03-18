Elite World ve Özyeğin Üniversitesi’nden işbirliği

Elite World Hotels & Resorts ile Özyeğin Üniversitesi, geleceğin turizm profesyonellerini yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

Turizmde, üniversite ile sektör iş birliğine örnek olan bu protokolle, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarında okuyan öğrencilerin, Elite World Hotels & Resorts’ta yönetimsel gelişim programlarına dahil edilerek sürdürülebilir bir kariyer desteği sağlanması amaçlanıyor.

NİTELİKLİ ELEMAN SORUNUNA ÇÖZÜM

İş birliği farkı kılan en önemli madde, öğrencilerin yönetimsel gelişim alanlarında Elite World tarafından desteklenmesini içeriyor. Turizmde nitelikli çalışan sorununa da örnek bir çözüm sunması beklenen iş birliği kapsamında Elite World, Özyeğin Üniversitesi’nin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerine mezun olduktan sonra birkaç yıl içinde zincir bünyesinde özelleştirilmiş bir kariyer gelişim programı sunacak. Böylece gençlere yetkinlik kazandırarak sürdürülebilir bir kariyer imkanı tanıyacak. Bunun yanı sıra öğrenciler, iş başvurusu süreçlerinde de diğer adaylara göre önceliğe sahip olacak. Mezun öğrenciler, deneyimli bir zincirde sektöre hızlı bir başlangıç yaparken kariyer fırsatlarını da geliştirebilecek. Elite World ayrıca, üst düzey yönetici geliştirme kurslarını da destekleyecek.

Bu protokolle Özyeğin Üniversitesi öğrencileri eğitimleri sırasında Elite World zincirindeki staj programlarında da öncelikli olarak yer alabilecek. Stajlar, öğrencilerin sektördeki deneyimlerini pekiştirmelerine ve güçlü bir kariyer temeli oluşturmalarına yardımcı olacak.

YÖNETİCİLER ÖĞRENCİLERE DENEYİMLERİMİ AKTARACAK

İş birliği aynı zamanda yönetim seviyesindeki profesyonellere eğitim programlarını da kapsıyor. Özyeğin Üniversitesi, Elite World zincirinin orta düzey yönetimi için sertifika programları ve üst düzey yöneticilere yönelik kısa süreli eğitimler tasarlayacak. Buna karşılık Elite World yöneticileri ise sektörel deneyimlerini konuk öğretim görevlisi olarak öğrencilere aktarabilecek.

DÜNYA ÇAPINDA UYGULANMASI BEKLENİYOR

Hem Elite World hem de Özyeğin Üniversitesi’nin yurt dışındaki genişleme hedefleri çerçevesinde bu iş birliğinin dünya çapında da uygulanması bekleniyor. Her iki grup, yurtdışındaki Elite World otellerinde staj ve kariyer fırsatları sunmak, eğitim programlarını genişletmek ve küresel ölçekte genç turizmciler yetiştirmek için iş birliğini güçlendirecek. Elite World, üniversitenin diğer disiplinleriyle de iş birliği yaparak, öğrenci ve sektör odaklı projelerde yer alacak. Bu sayede öğrenciler, akademik bilgi ve pratik deneyimi bir arada yaşayarak sektöre daha donanımlı bir şekilde adım atacak.