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Fransız tatil beldesi 'yarı çıplak' ziyaretçilere karşı sert önlem alıyor

Fransa’nın Atlantik kıyısındaki popüler tatil beldesi Les Sables-d’Olonne, plaj dışında mayo veya sadece şortla dolaşanlara 150 euroya kadar para cezası uygulamaya başladı.

29 Temmuz 2025 | 03:17
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2025 | 03:17
Fransız tatil beldesi 'yarı çıplak' ziyaretçilere karşı sert önlem alıyor

CNN'in haberine göre Belediye Başkanı Yannick Moreau’nun 23 Temmuz 2025 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kentte “yarı çıplak” dolaşmanın cezası var. Facebook paylaşımına göre, yetkililer, kasabada "yarı çıplak" dolaşanlara 150 euroya kadar para cezası kesileceğini duyurdu.

“Kasabamızda yarı çıplak dolaşmak yerel halka saygısızlıktır” diyen Moreau, aynı zamanda bunun “pazar yerleri, mağazalar ve sokaklar için temel hijyen kuralı” olduğunun altını çizdi. Belediye, bu yeni kuralları denetlemesi için yerel polis güçlerini görevlendirdi. Moreau, mesajına şu sözleri de ekledi: “Kaslarımızı ve şortlarımızı sergilemek için 11 kilometrelik plajımız yeterli.” 

Paylaşımda yer alan afişte ise “Les Sables d’Olonne’da saygı tatile çıkmaz” ifadesi yer aldı.

Yeni uygulama sosyal medyada da destek buldu. Bir kullanıcı “Teşekkürler başkan, bunu tamamen kabul edilemez buluyorum,” derken, bir diğeri “Ailem esnaf, bazen insanlara üstlerini giymelerini rica etmek zorunda kalıyorlar,” yorumunda bulundu. 

Bu uygulama, Fransa’nın farklı bölgelerinde de karşılık buluyor. Batı kıyısındaki Arcachon ve güneydeki La Grande-Motte kentleri de benzer şekilde, plaj haricinde uygunsuz kıyafetle dolaşanlara 150 euro ceza uygulamaya başladı.

 

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