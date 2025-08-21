İDO ve Gezinomi'den iş birliği

Ortaklık, 20 Ağustos tarihinde İDO’nun Yenikapı’daki ofisinde her iki tarafın yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen imza töreni ile resmiyet kazandı.

Bu kapsamda İDO sefer biletleri artık Gezinomi’nin dijital platformları üzerinden de satışa sunulacak.

Yolcular, deniz ulaşımı için biletlerini hızlı, güvenilir ve kullanıcı dostu bir altyapı üzerinden satın alarak seyahat planlarını daha pratik şekilde yapabilecek.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yaptığı açıklamada iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İDO olarak yolcularımızın seyahat deneyimini sürekli geliştirmeyi önemsiyoruz. Gezinomi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde bilet satış ağımızı genişletirken, yolcularımıza daha fazla erişim kanalı sunuyoruz. Aynı zamanda, Samos, Leros, Rodos ve Midilli Ege Adalarında tatil planlayan yolcularımız için paket turları da Gezinomi aracılığı ile sunmuş olacağız. Amacımız, deniz yolculuğunu tercih eden misafirlerimizin hem biletlerine hem de tatilde ihtiyaç duyacakları her türlü hizmete en hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak."

Gezinomi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen Kılıçözgürler yapılan ortaklığa dair şöyle konuştu:

"İDO ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Gezinomi için büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımıza yalnızca tatil ve konaklama değil, aynı zamanda ulaşım çözümleri de sunarak seyahat deneyimlerini tek bir çatı altında kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Ürün segmentimize feribot biletlerini de dahil ederek hem bilet satışlarında hem de paket tur alternatiflerinde tatil severler için ürün çeşitliliğini artırdık."