Rae, geçen yıl Forbes için kaleme aldığı bir makalede aslında dışarıdan görünüşün aldatıcı olabileceğini söylüyor. Rae, "20 yılı aşkın süredir insanlara finansal hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oldum ve şunu söyleyebilirim: En gösterişli kişiler her zaman en zengin olanlar değildir. Sokağınızda Ferrari ile giden bir kişi, 20 yaşında Honda kullanan bir kişiden daha zengin olmayabilir" diyor. Rae, ABD'de milyoner olmanın 11 kuralını ise şöyle anlatmış:
1 Harcadığınızdan Daha Fazla Kazanın
"Ne kadar kazandığınız değil, ne kadarını tutabildiğiniz önemlidir"
2 Kötü Borçları Sınırlayın
Rae, "Başlangıçta, bir kredi kartı borcu büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. Ancak, kredi kartı borçları, yüksek faiz oranları ile kontrolden çıkabilir" diyor.
3 Diğerleri Korktuğunda Açgözlü Olun, Diğerleri Açgözlü Olduğunda Korkun
Rae, "Zenginler, hem finansal kriz hem de Koronavirüs pandemisi sırasında daha da zenginleşti. Korkularıyla yüzleşebilen ve hisse senetlerinde bir defaya mahsus indirim fırsatını değerlendirebilenler büyük kazançlar sağladı" diyor.
4 Zengin Olmaya Çalışın, Zengin Görünmeye Değil
Rae, makalede "Bazı insanlar göz alıcı evlerde yaşıyor, sayısız lüks tatile çıkıyor. Eğer o ev kiraysa, tatil faturası kredi kartından karşılanıyorsa, sadece zenginmiş gibi davranıyorlar demektir. Gerçekte ise bu durumlardaki insanlar ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar, yaşam tarzlarının maliyeti altında boğulmaya hazırlanıyor olabilirler" görüşünü paylaşıyor.
5 Sağlığınıza Yatırım Yapın
Rae'ye göre yeterince uzun yaşarsanız ve finansal olarak doğru şeyleri yaparsanız, herkes zengin olabilir. Zorluk, zamanla servet inşa etmeye devam edebilmek. Bu nedenle ona göre sağlık konusu önemli.
6 Servet İnşa Etme Yolunuz Ne?
Rae, 20 yılda insanların temelde 6 ana yolla zengin olduklarını gördüğünü söylüyor:
- İyi bir eş seçmek
- Miras
- Benzersiz bir yeteneğe sahip olmak (örneğin sporcular, ünlüler veya teknoloji dehaları)
- Büyük şans (piyango gibi)
- Başarılı bir işletmede hisse sahibi olmak
- Gelirinize uygun yaşamak ve tasarruflarınızı uzun süre yatırımda değerlendirmek
Ona göre sıradan Amerikalıların milyoner olmasının en yaygın yolu son madde.
7 Akıllı Riskler Alın
Rae'ye göre en büyük ödüller akıllıca riskler alarak gelir.
O, "Çılgınca riskler almanıza gerek yok. Ama parayı yatak altında saklarsanız, her gün enflasyon nedeniyle kaybetmeye mahkûmsunuz" diyor.
Rae şu görüşü paylaşıyor: Korkutucu görünebilir, ancak zaman içinde servet oluşturmak, paranızın bir kısmını riske atmanızı gerektirecektir. Bu, muhtemelen değeri dalgalanabilen şeylere yatırım yapmayı içerecektir. Bu hisse senedi veya tahvil olabilir. Gayrimenkul veya ticari girişimler de olabilir. Hatta üniversite diploması almak için zaman ve para harcamak bile olabilir".
8 Bileşik Faizin Mucizesini Kucaklayın
Rae, "Finansal durumunuzu ne kadar erken düzene koyarsanız, o kadar çok servet inşa edebilirsiniz. Eğer 22 yaşında ayda 1.000 dolar tasarruf edebilseniz, 70 yaşında yaklaşık 14 milyon dolarınız olabilir" diyor.
Rae şöyle devam ediyor: Eğer tasarrufa 30 yaşında başlarsanız, bu miktar yaklaşık 5,1 milyon dolara düşer. Bileşik faizten sekiz yıl daha az yararlanmak, net servetinizi neredeyse üçte iki oranında azaltır.
9 En İyi Finansal Tavsiyeleri Alın
İnternet dünyasının finansal tavsiyelerle dolu olduğunu belirten Rae bu konuda uyarıda bulunuyor. Çünkü bazı tavsiyeler sorun yaratabilir. Bu konuda en doğru tavsiyelere ulaşmak önemli.
10 Tasarruf Yapmayı Otomatik Hale Getirin
Rae, "Yatırım hesaplarınıza her ay otomatik katkıda bulunmanın yollarını arayın" diyor.
11 Para Zaman; Zaman da Para Demektir
Finansal danışman "Birçok insan zamanın para olduğunu bilir. Finansal özgürlüğe inanan biri olarak, şunu biliyorum: Para zaman demektir. Ne kadar çok paranız olursa, kendinize o kadar çok zaman yaratabilirsiniz" görüşünü paylaşıyor.