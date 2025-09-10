Rae, "Finansal durumunuzu ne kadar erken düzene koyarsanız, o kadar çok servet inşa edebilirsiniz. Eğer 22 yaşında ayda 1.000 dolar tasarruf edebilseniz, 70 yaşında yaklaşık 14 milyon dolarınız olabilir" diyor.

Rae şöyle devam ediyor: Eğer tasarrufa 30 yaşında başlarsanız, bu miktar yaklaşık 5,1 milyon dolara düşer. Bileşik faizten sekiz yıl daha az yararlanmak, net servetinizi neredeyse üçte iki oranında azaltır.