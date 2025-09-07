Vivian Tu, Çinli-Amerikalı bir iş kadını, yazar ve sosyal medya kişisi. Finansal eğitim sağlayan bir multimedya şirketi olan Your Rich BFF'nin kurucusu ve CEO'su. Çok satan Rich AF: The Money Mindset That Will Change Your Life' kitabının yazarı. Bir dönem Wall Street'te çalışan Vivian Tu, zengin insanları diğerlerinden ayıran düşünce farklarını anlatıyor.
1 ZAMANLA ÖĞRENDİM
Kendisi de göçmen ve tutumlu bir ailede, parayla arası iyi olmadan büyüdüğünü söyleyen Vivian Tu parayla arasının nasıl iyi olacağını zamanla öğrendiğini söylüyor.
Kendi servetini kendisi yapan Tu, ilk milyon dolarına 27 yaşında ulaşmış.
Tu, zengin insanları diğerlerinden ayıran özellikleri şöyle sıralıyor:
Fotoğraf: Linkedin
2 PARA, BEDENLERİNDEN DAHA İYİ BİR PARA KAZANMA ARACIDIR
Tu, "Zengin insanlar tembeldir. Ama zekice bir tembellik bu. Çünkü onlar, paralarının bedenlerinden ya da zihinlerinden çok daha iyi bir para kazanma aracı olduğunu biliyor. Yani, sahip oldukları parayı daha fazla para kazanmak için kullanıyorlar" diyor.
3 KİŞİSEL REKABET DEĞİL AĞLARA GÜVENİRLER
Tu'ya göre zenginler kişisel rekabetten çok ağlara güvenirler.
Tu, şöyle diyor: Zenginler paylaşır, takas eder ve birbirlerine destek olurlar. Onlar rekabeti değil, işbirliğini düşünüyorlar. Bilgilerini paylaşırlar. En yakın dostlarını güçlü konumlara getirirler. Çünkü, bilirler ki bu tavsiyeler ve iyilikler onlara geri dönecektir.
4 BÜTÇEYİ STRES DEĞİL FIRSAT OLARAK GÖRÜRLER
Zenginlerin bütçeyle uğraşmadığını düşünebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz: Tu şöyle diyor: “Zenginler başarısızlıktan nefret eder. Plan yapmayı severler. Özellikle iş para olunca. Zenginler bütçeleri bir stres kaynağı değil, fırsat olarak görür".
5 BİRİKTİRMEK DEĞİL YATIRIM ZENGİN EDER
Tu'ya göre 'tasarruf etmek' finansal güvenliğin temelidir, riskten korur.
Ama zengin eden şey yatırımdır. Tu, "Paranın nefes alması, uyuması ya da donut yiyip kahve içmesi gerekmez. O, sizin için 7/24 çalışabilir" diyor.
6 EVET ARTIK DAHA ZOR AMA...
Tu, günümüzde servet inşa etmeye çalışanların, özellikle milenyum kuşağı ve Z kuşağının daha çok zorlandığını kabul ediyor.
Ancak finansal okur yazarlık için asla geç olmadığını söylüyor:
Tu, "Parayla ilgili fazla bilginiz olmaması sizin suçunuz değil. Bu bizim eğitim sistemimizin bir başarısızlığı. Finansal okuryazarlığı ulaşılmaz ve karmaşık hale getirerek işçi sınıfını sürekli çalışır halde tutmayı başardık ve hepimizi sırtlarında taşıdılar. Ayrıca ebeveynlerinizden iyi niyetli ama tamamen yanlış para dersleri de öğrenmiş olabilirsiniz. İyi haber şu, asla çok geç değil" diyor.