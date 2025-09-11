ARA
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • TIME dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 6 şirket listeye girdi

TIME dergisi, araştırma şirketi Statista ile 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesini yayınladı. 1000 şirketin yer aldığı listeye Türkiye'den de 6 şirket girdi.


TIME araştırma için "Son bir yıl içinde, tarifeler, yapay zeka (AI) ve değişen tüketici eğilimleri, bir zamanlar egemen olan şirketlerin büyüme stratejilerini yeniden şekillendirmelerine yol açtı. Bu değişimle birlikte yeni devler ortaya çıktı" diyor.
Nvidia, 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket olarak TIME ve Statista'nın 2025 yılı Dünya'nın En İyi Şirketleri sıralamasında zirveye yerleşti. TIME'ın sıralaması, çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi faktörleri değerlendiriyor. Nvidia, artan AI talebi ve başarılı oyun bölümü sayesinde bu sıralamada yükseldi. İşte listenin ilk 20'si, puanları ve bu yıl en iyi 1000 şirket arasına gören 6 Türk şirketi:

1 Nvidia Corp - ABD – 97.62

Araştırmaya göre birçok şirket, AI'ye olan ilgiyle üst sıralara tırmandı.

2 Microsoft – ABD – 95.97

İkinci sırada yer alan Microsoft, Nvidia'nın hemen arkasında yer alırken, AI ve bulut bilişimle desteklenen gelir artışları sayesinde 2024 yılı boyunca büyük bir sıçrama yaptı. 
 

3 JPMorgan Chase – ABD – 95.03

4 Alphabet – ABD – 94.63

5 Amazon – ABD – 94.19

6 Meta – ABD – 93.33

7 Volkswagen Group – Almanya – 93.32

8 BBVA – İspanya – 93.13

9 Airbus – Hollanda – 93.07

10 Cigna Corporation – ABD – 93.04

11 DBS Bank – Singapur – 93.01

12 Allianz – Almanya – 92.89

13 Ford – ABD – 92.52

14 Nike – ABD – 92.46

Nike, en yüksek sırada yer alan giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri şirketi oldu

15 Novo Nordisk – Danimarka – 92.43

16 Booking Holdings – ABD – 92.40

17 Mastercard – ABD – 92.26

18 Deutsche Telekom – Almanya – 92.22

19 Schneider Electric – Fransa – 91.97

20 General Motors – ABD – 91.95

21 131. sırada Sabancı Holding yer alıyor -Türkiye - 87.88

22 161. sırada Koç Holding yer alıyor - Türkiye - 87.24

23 219. sırada Turkcell var - Türkiye - 86.11

Türkcell'den yapılan açıklamada şirketin dünyanın en iyi 5 Telekom şirketi arasında olduğu belirtildi. 

24 314. sırada Türk Hava Yolları yer alıyor - Türkiye - 84.72

25 441. sırada Türk Telekom yer alıyor - Türkiye - 82.86

26 501. sırada Zorlu Holding yer alıyor - Türkiye - 82.06

27 APPLE NEDEN LİSTEDE YOK?

2024 yılı Dünya'nın En İyi Şirketleri sıralamasında birinci sırada yer alan Apple, bu yıl sıralamada yer almadı. TIME bu durumu şöyle açıklıyor: Çünkü 2022-2024 yılları arasında gelirlerinde düşüş yaşandı. Wall Street analistlerine göre bu düşüşün nedeni, şirketin AI konusunda geri kalmış olması olabilir. Ancak CEO Tim Cook, yeni teknoloji ortamında AI yatırımlarını cihazlar ve platformlar boyunca önemli ölçüde artıracaklarını belirtti. Temmuz ayında, bu sıralama dönemi sonrasında Apple, yıllık %10 gelir artışı raporladı—bu, 2021'den sonraki en büyük artıştı" diyor.
