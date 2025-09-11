TIME dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 6 şirket listeye girdi

TIME araştırma için "Son bir yıl içinde, tarifeler, yapay zeka (AI) ve değişen tüketici eğilimleri, bir zamanlar egemen olan şirketlerin büyüme stratejilerini yeniden şekillendirmelerine yol açtı. Bu değişimle birlikte yeni devler ortaya çıktı" diyor.

Nvidia, 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket olarak TIME ve Statista'nın 2025 yılı Dünya'nın En İyi Şirketleri sıralamasında zirveye yerleşti. TIME'ın sıralaması, çalışan memnuniyeti, gelir büyümesi ve sürdürülebilirlik şeffaflığı gibi faktörleri değerlendiriyor. Nvidia, artan AI talebi ve başarılı oyun bölümü sayesinde bu sıralamada yükseldi. İşte listenin ilk 20'si, puanları ve bu yıl en iyi 1000 şirket arasına gören 6 Türk şirketi: