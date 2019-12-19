İstanbul turizmine Galataport dopingi
İstanbul’un tarihi boyunca en önemli merkezlerinden biri olan Karaköy ve Galata bölgesi Galataport projesiyle eski parlak günlerine dönmek için gün sayıyor.
İlk kruvaziyer geminin 20 Nisan’da yanaşması beklenen Galataport projesinin tüm fonksiyonlarıyla birlikte Mayıs 2020’de açılması planlanıyor.
Son birkaç yıldan bu yana çalışmaları süren proje daha açılmadan yakın bölgesindeki turizm yatırımlarına hız kazandırdı.
Bu bölgelerde son üç yılda açılan dokuz otelde bin 302 oda ve 2 bin 604 yeni yatak devreye alındı. 2020-2023 döneminde sekiz yeni otelin açılıp 2 binin üzerinde yeni yatak kapasitesinin daha gelmesi planlanıyor.
Bu projeler arasında lüks segmentteki Peninsula otelden Hilton Motto’ya kadar Türkiye’ye yeni girecek markalar da bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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