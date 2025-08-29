ARA
Kartepe Teleferik, 30 Ağustos’ta yüzde 50 indirimli

Kocaeli'nin doğa harikası Kuzuyayla'ya ulaşımı sağlayan Kartepe Teleferik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzde 50 indirimle misafirlerini ağırlayacak.


Kartepe Teleferik, 30 Ağustos’ta yüzde 50 indirimli

50 yıllık hayalin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik'te eşsiz yolculuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda indirimli olarak gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, 30 Ağustos Cumartesi günü tam ve öğrenci tarifelerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Aileler, yetişkinler ve çocuklar, 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı günde şehir ve doğa manzarasında seyahat edebilecek. Kartepe Teleferik sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor. Derbent'ten başlayıp Kuzuyayla’ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca Sapanca Gölü ve Kartepe'nin yeşil dokusu eşliğinde seyahat ediliyor.

