Kartpostallık manzara Türkiye'den... "Mükemmeliyet" ödülü aldı

Sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı. Soğuk, sıcak gölleri, buhar ve buz bacalarıyla Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülü alan Nemrut Kalderası'nda artık sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Nemrut Kalderası'ndaki ağaçlar, renklerini değiştirerek yapraklarını dökmeye başladı.
Bu ana şahitlik etmek isteyen vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilerek Nemrut Krater Gölü’ne gitti. Mavi ve yeşil tonların yanında pastel renklerin de hâkim olduğu bölge fotoğrafçıların da açık stüdyosu haline geldi.
Bölgeye arkadaşlarıyla birlikte gelen Cihan Önen, sonbahar aylarıyla birlikte Nemrut’un artık kışa hazırlandığını belirterek, vatandaşları bu renk cümbüşüne davet etti. Önen, "Ekim ayındayız, Nemrut Kalderası harika bir yer.
Biz de geldik ve bu güzel ana tanıklık ediyoruz. Yaprakların bazıları kırmızı bazıları yeşil bazıları ise farklı bir ambiyans renkte. Yerli yabancı pek çok insan şu anda buradadır. Herkesin bu güzelliği görmesi gerekiyor" dedi.
Yılmaz Orhan isimli vatandaş ise Nemrut Krater Gölü’nü çok beğendiğini belirterek, "Bizler uzak bir yerden geldik.
Gerçekten güzel bir ambiyansı var. Rengarenk ağaçlar, sonbahar mevsimi sebebiyle çok güzel bir doğa rengi oluşturmuş.