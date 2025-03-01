Luxin Türkiye 10-13 Mart’ta gerçekleştirilecek

Türkiye’ye yönelik lüks seyahatin en önemli etkinliklerinden olan Luxin Türkiye bu yıl 8. defa toplanıyor. 2014 yılında ilki gerçekleştirilen Luxin Türkiye, bu yıl 10 – 13 Mart tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından lüks seyahat acentesi sahiplerini ve yöneticilerini ağırlayacak olan etkinlikte 40 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey katılım bekleniyor. Türkiye’den seçkin otellerin katılımcı olarak bulunacağı etkinlik, başta İzmir ve Kapadokya olmak üzere İstanbul dışındaki lüks destinasyonların da tanıtımını yapacak.

Türkiye’de lüks destinasyon tanıtımı misyonunu üstlenen en büyük etkinliklerden olan Luxin Türkiye, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sürdürülebilir Turizm Derneği Başkanı Adviye Bergemann tarafından düzenleniyor. 3000’in üzerinde buluşma ve iş görüşmesinin gerçekleştiği etkinlikte yapılan tüm görüşmeler hedefe ulaşıyor. Görüşmelerden alınan sonuçlar sayesinde katılım her yıl katlanarak artıyor.

2033 BEKLENTİSİ 135 MİLYAR DOLAR

2019 yılında kişi başı harcama miktarı 670 dolar iken bu rakam 2022’de 820 dolara 2023’te ise 900 dolara kadar yükselmiş durumda. Türkiye’nin 2033 yılında turizm gelir beklentisi 135 milyar dolar olarak düşünülüyor. Luxin Türkiye paydaşlarından alınan geri bildirimlere göre organizasyonun Türkiye turizm gelirlerine yıllık katkısının 200 milyon dolar, şimdiye kadarki toplam katkısının ise 1 milyar 200 milyon dolar olduğu düşünülüyor. Etkinliğin 2028 yılına kadar sağlayacağı yaklaşık gelir 10 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Luxin Türkiye organizasyonunun kurucusu, Aida Tours Yönetim Kurulu Başkanı Adviye Bergemann, “Türkiye’nin, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olarak konumlandırılması misyonu ile hayata geçirdiğimiz Luxin Türkiye, dünyadaki en çok lüks seyahat satın alımını yapan acentelerini, Türkiye’nin en lüks seyahat deneyimleriyle buluşturan bir organizasyondur. Luxin Türkiye, içerik, nitelik, program kalitesi, katılımcı otel seçimi, katılan ülke ve acente sayısı göz önüne alındığında Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki öncü, lüks seyahat etkinliği olma özelliğini taşımasının yanı sıra destinasyon odaklı ender organizasyonlardandır. Ülkemizin tarih, kültür, gastronomi, doğal güzellik gibi zenginliklerinin tanıtılması ve lüks turizm payından hak ettiği payı alabilmesi için düzenlenmektedir.” diye konuşuyor

2028 yılına dair belirlenen hedeflere ulaşmanın en hızlı ve en güvenilir yolunun, Türk turizmindeki lüks tatil tüketicilerinin sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Bergemann, şöyle devam ediyor: “Bu 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedeflerine erişmek için kritik bir adımdır. Gelirlerdeki kişi başına artış eğilimini sürdürmek ve bu ivmeyi artırmak için, ülkemize lüks turizm tüketici kitlesini çekmek büyük önem taşımaktadır. Turizm gelirleri, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5'ini oluşturmakta ve gelirlerin ihracat gelirlerindeki payı yüzde 24,5'tir. Bu veriler, ülkemiz için turizm gelirlerinin stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Planlanan organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden 200 seyahat acentesi kurucusu ve üst düzey yöneticisine, lüks turizm unsurlarını birebir deneyimleme fırsatı sunacaktır. Bu özel ziyaretçiler, Türkiye'deki turizm olanaklarını deneyimlemek üzere davet edilmiş lüks turizm satıcılarıdır.”

‘TURİZM YEDİ BÖLGEYE YAYILMALI’

Türkiye’nin 2 kıtaya yayılmış, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğa ve gastronomi açısından son derece zengin bir bölge olduğunu kaydeden Bergemann, “Ülkemizdeki turizm yedi bölgeye yayılmalı ülke pazarlamasından ziyade destinasyon odaklı tanıtımlara ağırlık verilmelidir. Bu anlamda birçok şehrimizin adının turizmde daha çok duyulmasını ve bilinmesini arzu etmekteyiz.” diyerek Türkiye’nin lüks turizm destinasyonlarının önemini vurguladı.

Etkinliğin son aşamasında, katılımcıların bir kısmının Kapadokya’da, bir kısmının İzmir’de lüks destinasyon ve deneyim turu yapacakları da belirtildi.