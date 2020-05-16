Sosyal mesafenin ve hijyenin giderek önem kazandığı günümüzde artık kimse tanımadığı insanlarla temas etmek istemiyor. Aylar süren karantina sürecinde evlerde sıkılan insanlar için tatil bir lüks değil terapi şekli olacak. Tabi virüse yakalanma korkusu aşılabilirse… Pandemi sürecine yönelik aksiyonlar alan oteller 1 Haziran’dan itibaren açılmaya başlayacak. Antalya’daki otellerde artık anahtarla otel odası açma dönemi bitti demek abartı olmaz. Elektrik açmadan oda temizlik isteği, rahatsız etmeyin isteği dahil her şey artık telefonlarda…. Turizmde yeni dönemi ve alınan önlemleri Belek’te faaliyet gösteren Calista Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ile konuştuk.

Levent GÖKMEN DEMİRCİLER

lgokmen@ekonomist.com.tr

Otelinizde ne gibi tedbirler aldınız? Bu çalışmayı ne kadar sürede yaptınız?

Otelimize gelen misafirimiz telefonuna yükleyeceği bir uygulama ile oda kapısını açmadan elektrikleri açmaya, odasının temizlenmesini istemeye kadar birçok şeyi telefonu üzerinden QR kodu ile yapabilecek. Biz bu işe geçen yıl başladık. İnovasyon ekibimiz dünyanın bu yönde gittiğini görüp bu değişimi planladı. Bu işi yapan teknoloji firması ile kendi ihtiyaçlarımızı tespit ettik ve ona uygun yeni bir yazılım çıktı. Bu yazılım daha da geliştirilecek. Örneğin kapınız sizin dışınızda açıldığında ya da kasanız sizin dışınızda başka biri tarafından açıldığında size ve ön bürodaki kontrol paneline uyarı gidecek olan yeni bir uygulama üzerinde çalışıyoruz.

Teknoloji odaklı bir dönüşüm yaptınız. Bunun için ne kadarlık yatırım yapıldı?

600 odamızın tamamına 1 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımız hala devam ediyor.

Turizm Bakanlığı tesislerin 1 Haziran’dan itibaren açılabileceğini duyurdu. Siz tesisinizi ne zaman açacaksınız?

1 Temmuz gibi açılmayı planlıyoruz ama sezona hazırız. Gelişmeleri izliyoruz. Ekipmandan dezenfeksiyona kadar her konuda hazırız. Belgelendirme için bakanlıktan bugün gelseler belgemizi alabilecek durumdayız.

Dünyada benzeri görülmemiş bir kriz yaşanıyor. Bu sezon nerelerden turist bekliyorsunuz?

Önce iç pazarın hareketlenmeye başlamasını bekliyoruz. Avrupa’dan Türkiye’ye uçuşlar mayıs ayı sonunda başlıyor. Henüz Avrupalı operatörler Türkiye’yi de listelerine almadılar ama kısa zamanda alacaklardır. Önemli pazarlarımızdan biri olan Rusya turizmde ağustos ayı gibi planlama yapıyor ama Temmuz ayı ortası gibi oradan da ülkemize turist gelişi başlar diye düşünüyorum. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu çalışmalar turizme olumlu yansıyacaktır.

Otelinizin kapasitesinin ne kadarını kullanabileceksiniz? Sosyal mesafe kavramı nasıl uygulanacak?

Turizm Bakanlığı kapasite kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Biz de ona uygun davranacağız.

“BAYRAM SONRASI İÇ PAZAR HAREKETLENİR”

Sizce 2020 turizm sezonu nasıl bir sezon olacak?

Haziran ayında bayram sonrası önce iç pazar hareketlenir. Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu gibi hızlı hareket edebilen pazarlar da hareket de bu dönemde başlar. Aslında her şey uçaklara bağlı. Bize turist gönderen pazarlardaki uçuşlar başladıktan sonra bu iş ivmelenir.

Ağustostan itibaren diğer pazarların da hareketlenmesi ile yüzde 70 dolulukları buluruz diye tahmin ediyorum.

Pandemi süreci konusunda neler düşünüyorsunuz?

Bu işle ilgili pandemi borsası gibi bir şey oldu. Panik havası hakim. Bakanlıklar bu işi iyi takip ediyor. Bilim insanları, bürokrasi olarak çok hızlı refleks gösterdiğimizi düşünüyorum. Kontrollü bir biçimde normal yaşama dönmemiz gerek. Avrupalı ve Amerikalı ekonomistler dünya genelinde çok ciddi resesyon bekliyor. Bizim gibi geri kalmış ekonomiler bunu daha ağır yaşayacaklardır. O nedenle çalışıp üretmemiz lazım. Turizm ödemeler dengesi ve cari açığın kapanması için önemli bir sektör. Önlemleri alıp normalleşmeye çalışalım. Sağlık ve Turizm Bakanlığı ve turizmciler çok ciddi çalıştı. Hiçbir destinasyonda olmadığı kadar hızlı karar alıp önlemlerimizi aldık. Bence biz hazırız. Başka ülkeler krizde ne yapacağız derken biz protokollerimizi hazırladık, sürecin gerektirdiği her şeyi yaptık. Şu an müşterilerimizi bile eğitmeye başladık. Artık kontrollü bir biçimde normalleşme dönemi.