Dünyanın koronavirüs ile imtihan edildiği şu günlerde hayatımızda hemen her şey değişmiş durumda. Artık insanlar birbirinden uzak ve hijyenik bir yaşam sürme derdinde.

Her 2-3 yılda bir virüs salgınlarının ortaya çıkması ve gelecekte de salgınlar olmasına yönelik projeksiyonlar insanların yaşama dair tüm eğilimlerini değiştiriyor.

Seyahat endüstrisi ise bu süreçten etkilenen sektörler arasında başı çekiyor. Seyahat endüstrisinde gelecek dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.