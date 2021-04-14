Turizmde Kovid-19 salgını nedeniyle yeni gözde ‘kişiye özel tatiller’ oldu. Havuzlu, kiralık villalar ve yat gibi kişiye özel tatillere ilgi artarken bu rezervasyonlarda doluluk şimdiden yüzde 60’lara ulaştı, yazın yüzde 100’ü bulması bekleniyor.

Villa ve yat kiralama sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Temrel, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla insanların tatil tercihlerinin değişim gösterdiğini söyledi.

Temrel “Konaklama yapacak misafirlerin villa girişi sırasında kimlik bilgileri ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) kodunu beyan etmeleri gerekiyor” dedi.

KAŞ VE KALKAN’A YOĞUN İLGİ

Villara talebin bu yıl beklenenden erken başladığını, özellikle Kalkan bölgesine ilginin yüzde 50 arttığına işaret eden Temrel, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıla göre bu yıl villa rezervasyonlarında yüzde 60 doluluğa ulaştık. Yurt dışı rezervasyonları henüz tam başlamamasına rağmen villa tatili seçeneği, yerli turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Lüks villalarda günlük tatilin ücreti 1100 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kiralamalar ise en az 5 geceden başlıyor, haftalık yaklaşık 8 bin lira ile 50 bin lira arasında çeşitlilik gösteriyor.

YAT KİRALAMA ÜCRETLERİ

Yat rezervasyonlarında da benzer şekilde şimdiden yüzde 60-70 oranında takvimler kapandı. Geçen yıla göre yüzde 30 artış kaydedildi. Yat kiralama fiyatları haftalık 30 bin lira ile 120 bin lira arasında değişiyor.”

Temrel, Kaş’ın turistik bölgesi Kalkan’ın, villa turizminin dünya başkenti olarak anıldığına dikkati çekerek, bölgeye her yıl birçok ülkeden turist geldiğini anlattı.

İzole tatilin markası haline gelen Kalkan’ın İslamlar (Bodamya), Üzümlü, Bezirgan, Sarıbelen bölgelerine yoğun ilgi olduğunu belirten Temrel, “3 bin 614 olan Kalkan’ın nüfusunun yaz aylarında 20-25 bine kadar ulaştığı biliniyor. Özellikle bayram tatillerinde bölgede çok önceden rezervasyon yapılmazsa yer bulmak imkansız hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

Temrel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2020’yi “Patara Yılı” olarak ilan etmesinin de etkisine dikkati çekti.

Hem bu kararın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Antalya’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı’na katılıp, “2020 Patara Yılı” kapsamında Patara Antik Kenti’ni ziyaret etmesinin, bölgeye yönelik farkındalık oluşturduğunu söyledi.