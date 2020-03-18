Turizm sektörü, koronavirüs vakaları ile bu yıl planlarını revize etmek durumunda kaldı. İki haneli büyüme hedefiyle yıla başlayan sektör, koronavirüs vakalarında havaların ısınmasıyla azalma eğilimi olması halinde yeniden ilk talep edilecek ülke olma beklentisiyle süreci yönetmeye çalışıyor.

Ancak sektörün önündeki tek tehdit koronavirüs değil. Bu kriz nedeniyle otellerin renovasyon (yenilenme) çalışmalarının ertelenmesi de sektörün önündeki bir tehdit olarak görülüyor.

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli 995 bin ve yatırım belgeli 181 bin yatak bulunuyor. Belediye belgeli 561 bin yatak ile birlikte Türkiye 1,7 milyonun üzerinde nitelikli yatağa sahip.

Son 30 yıllık süreçte alınan teşvikler ve tahsislerle uluslararası nitelikli çok kaliteli tesislere sahip olan Türkiye, tesis kalitesi bakımından Akdeniz Çanağı’nın önde gelen ülkelerinden biri.

Ancak son dönemde sadece ‘soft renovasyon’ olarak anılan hafif yenilemelerle süreci geçiren sektörün yakın zamanda yenilemeye hız vermezse rekabet gücünü yitirmesinden endişe ediliyor.

Özellikle Türkiye’deki oda sayısının yüzde 42’sini barındıran Antalya bölgesi için tehlike çanlarının yakın zamanda çalacağına dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.