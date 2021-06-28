Türkiye’den Rusya’ya ilginç yolculuk… Rusya vatandaşı Anna Filina, 25 Haziran’da Antalya Havalimanı’ndan Yeketerinburg’a uçtu… Ancak uçuşta bir sürpriz onu bekliyordu. Filina, uçaktaki tek yolcuydu…

TurkRus‘un haberine göre ilginç uçuşun öyküsü şöyleydi:

“Anna Filina, Antalya Havaalanı’na geldiğinde “bir tuhaflık” olduğunu anladı. Kendisini, memleketi olan Yeketerinburg şehrine götürecek charter uçağı için check-in başlamıştı, ama işlem yaptıran tek bir yolcu bile yoktu. Filina, “001” numaralı biniş kartını alarak çıkış kapısına, uçağa binmeye gitti. Tuhaflık devam ediyordu: Burada da bir tek yolcu bile beklemiyordu”

Habere göre kalkış saatine 15 dakika kala durumda değişiklik görmeyen Filina bir yanlışlık olup olmadığını anlamaya çalıştı, sordu. “Her şey normal” dendi. Uçak zamanında kalkacaktı. Ama küçük bir ayrıntı vardı: 500 kişilik dev charter uçağında tek yolcu oydu.

Yolculuğunu Telegram ve Instagram hesabında video ve fotoğraflarla paylaşan Filina, “Kalkışa 15 dakika var, kimse yok. Acaba pilot durumun farkında mı?” diye soruyordu.

Anna Filina, Antalya’dan Yekaterinburg’a tek başına döndü. Ve bu uçuşun maliyeti 3 bin ruble, yaklaşık 360 lira civarıydı. Filina, “İlk tuhaflıklar, check-in konturunda yalnız olduğumu fark ettiğimde havaalanında başladı. Biniş kapısına yürüdüm. Burada da kimse yoktu. Bir saat boş salonda oturdum ve neden kimse olmadığını anlamadım. Zaman zaman hafif paniğe kapıldım. Uçakta benim kadar şaşkın hostesler tarafından karşılandım. Tek bir yolcu olduğunu onlar da bilmiyordu” diyor.

YALNIZ YOLCULUĞUN NEDENİ NE?

Peki neden böyle oldu?

Habere göre Türkiye’ye charter uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Yekaterinburg’dan Antalya’ya tamamen turist dolu giden uçak, henüz tatilimi tamamlayıp eve dönecek kimse olmadığı için dönüşte tamamen boştu.

Uçağın boş da olsa Türkiye tatilini bekleyen yeni turist kafilelerini getirmek için hemen Yekaterinburg’a dönmesi gerekiyordu.

Filina, bu ilk seferi yapan charter uçağında denk gelmişti.

‘EYLÜL’DEN BERİ TÜRKİYE’DE YAŞIYORUM’

Filina, “Anladığım kadarıyla bu, Antalya’dan Yekaterinburg’a yapılan ilk uçuştu. Eylül’den beri Türkiye’de yaşıyorum, görünüşe göre benden başka Rusya’ya uçup gitmek isteyen kimse yoktu, çünkü turistler Türkiye’ye yeni gelmeye başlamıştı. Unutulmaz bir yolculuk oldu” diye anlatıyor.