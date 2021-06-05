Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, yakın bir zamanda Türkiye’nin Rus turistlere aşılmasını beklediklerini söyledi.

Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Rusya’dan Türkiye’ye turizm hareketinin “iyi haberlere bağlı olduğunu”, bunu Türk tarafından beklediklerini söyledi. Rus yetkili, Türkiye ile hava trafiğinin 21 Haziran’a kadar kapalı olduğunu, ancak “erken bir iyileşme ve açılma” umduğunu kaydetti.

Turk Rus’un haberine göre St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF-2021) İzvestia’ya demeç veren Doguzova, “Bu yıl turizm sektörünün ana borçları Türkiye’nin kapanması nedeniyle oluştu. Şu an doğrudan parasını ödeyip tur satın alan veya ön ödeme yapan bir milyondan fazla vatandaşımız. Bu ödemelerin miktarı 30 milyar ruble” dedi.

Doguzova, “Türk meslektaşlarımızın bize bildirdiği bu olumlu dinamiklerin, tekrar turizm hareketine başlamamıza izin vermesini umuyoruz. Eminim ki Türkiye normale dönerse, ortada sorun görmüyoruz. Yani tüm borçların, taahhütlerin hepsi hızlı bir şekilde yerine getirilecek ve vatandaşlar tatillerini yapacak” diye konuştu.

Zarina Doğuzova, bakanlığın Türkiye’den olumlu haberler beklediğini, ancak her durumda Rusların sağlık ve güvenliğinin ilk sırada olduğunu vurguladı.

Doguzova, “Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Konu sürekli gündemimizde” diye ekledi.

Doguzova, Türkiye ile hava trafiğinin 21 Haziran’a kadar kapalı olduğunu, ancak Rosturizm’in epidemiyolojik durumda “erken bir iyileşme” ve Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki hava trafiğinin kısa zamanda eski haline getirilmesini umduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Türkiye’nin açılması konusu bize bağlı olsaydı, kesinlikle yapardık ama burada durum pandemideki durumun gelişimine bağlı, doğrudan bize bağlı değil, özellikle Rosturizm’e bağlı değil. Türkiye’ye gidemeyenlerin hoşnutsuzluğunu anlıyoruz, çünkü hepimiz insanız.”

31 Mayıs’ta Rusya Türkiye ile olan hava trafiği kısıtlamasını 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.