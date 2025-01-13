Sektör 2025 yılında rekor bekliyor

Geçen yılın ocak-aralık dönemi itibarıyla Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 1,9 milyonu aşarak, tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşırken bu yıl rakamın 2 milyonu geçmesi öngörülüyor.

GemiTrend.com Genel Müdürü Burak Çalışkan, 2024'ün kruvaziyer sektörü açısından toparlanma ve yeniden yükseliş yılı olduğunu söyledi.





Kovid-19 salgını sonrası seyahat alışkanlıklarının normalleştiğini ve talep artışının Akdeniz ve Ege destinasyonlarını cazip hale getirdiğini dile getiren Çalışkan, "Türkiye’ye yönelik 'cruise' ilgisi de yeniden canlandı. 2024 sezonunda hem bireysel gezginlerden hem de seyahat acentelerinden gelen taleplerde önemli bir artış gözlemledik." dedi.

Çalışkan, Türkiye'nin jeopolitik konumunun hem avantaj hem de bir risk unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu bölgelerinde yaşanan politik gerginliklerin, kruvaziyer rotalarını etkileyebildiğini anlattı.

Ege ve Akdeniz sahillerinin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle cazibesini koruduğunu vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Kruvaziyer turizmi, güvenli limanlara olan talebi artırdığı için Türkiye bu noktada avantajlı bir konuma sahip. Türkiye sektördeki rekabet gücünü artırdı. 2025 ve sonrasında da bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz. 2025 sezonu, sürdürülebilir turizm ve çevre dostu gemi teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl olacak. Şirketler, çevresel etkiyi azaltmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'de, yeni destinasyonların rotalara eklenmesi, mevcut liman kapasitelerinin artırılması ve uluslararası tanıtım faaliyetleri sektörün ana hedefleri arasında. Kruvaziyer turizmi, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm ve müşteri deneyimini ön planda tutarak büyük bir ivme kazanacak."

Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki potansiyel limanlar, Orta ve Doğu Akdeniz destinasyonları üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Çalışkan, küçük liman şehirleri ve butik destinasyonların da gemi yolcularına farklı deneyimler sunmak için değerlendirildiğini anlattı. Çalışkan, Türkiye'nin potansiyeline dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin kültürel mirası, bu destinasyonları cazip kılmak için fırsat sunuyor. Türkiye'nin kruvaziyer turizminden aldığı pay, mevcut potansiyeline kıyasla yeterli değil. Türkiye, hem coğrafi konumu hem de kültürel ve tarihi zenginlikleriyle daha büyük pazar payı alabilir. Bunun için sektörde altyapı yatırımlarının artırılması, liman kapasitelerinin genişletilmesi ve uluslararası kruvaziyer firmalarıyla yakın ilişkiler kurulması gerekiyor. Vergisel düzenlemeler ve teşviklerin artırılması, kruvaziyer gemilerinin Türkiye'yi daha fazla tercih etmesini sağlayabilir. Sektörün talepleri arasında liman ücretlerinin rekabetçi hale getirilmesi ve Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi yer alıyor."

"Türk kruvaziyer limanları 2025'te popülaritesini artırdı"

Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu, sektörün 2024'ü başarılı geçirdiğini belirterek, gemi turlarına talebin katlanarak büyüdüğünü bildirdi.

Şirket olarak 2025 için hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Abitağaoğlu, "Bölgemizdeki durum bir yıldır stabil devam ediyor. Türkiye ve çevresindeki denizlerde herhangi bir güvenlik zafiyeti yok. Türk kruvaziyer limanları 2025'te popülaritesini artırdı. Limanlarımıza uğrayacak gemi sayısında 2024'e göre bu yıl yaklaşık yüzde 20'lik artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abitağaoğlu, kruvaziyer sektörünün, Türk turizmi için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, dev gemilerin getirdikleri turistlerle bölgesel kalkınmaya katkı sağladıklarını anlattı.

2025 sezonu için sektörün umutlu olduğunu vurgulayan Abitağaoğlu, şu bilgiyi verdi:

"Hem gelen kruvaziyer gemi sayısındaki artış hem ülkemizden bu gemilere binen kişi sayısındaki yükseliş her anlamda bizlerin motivasyonunu artırıyor. Türkiye'den gemi tatili seçimi yapan yerli turist sayısında beklentiler en az yüzde 60 artış yönünde. Ayrıca gelen gemi sayısında yüzde 20'lik artış ve buna ilave daha büyük gemilerin gelecek olmasıyla da kişi sayısında yüzde 30'luk yükseliş hedefleniyor. Beklentiler 2025 ve 2026 için yüksek."

Abitağaoğlu, kruvaziyer sektörünün dinamik ve yeniliklere açık olduğunu belirterek, Karadeniz'in şu an için güvenlik kriterine takıldığını, bu nedenle Ege ve Akdeniz üzerinde yoğunlaşan rotalarla 2025'i geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde pastadan yeterli paya henüz ulaşamadığına dikkati çeken Abitağaoğlu, "Bunun çeşitli nedenleri var. Özel işletmenin idaresindeki limanlarda gemi şirketleri tarafından ödenen masraflar Akdeniz ortalamasının çok üstünde. Bir de kıyı emniyet harçları eklenince rekabet gücü düşüyor. Daha rekabetçi ücretlendirme politikaları ve resmi desteklerle yüksek pay almak zor değil. Sektör olarak bir yandan da liman şartlarının iyileştirilmesi ve bazı limanların yenilenmesiyle ilgili de yapılan çalışmaları takip ediyoruz." dedi.

"Kruvaziyer sektörü 2024'te güçlü bir geri dönüş yaptı"

Selectum Blu Cruises Satış Müdürü Ceylan Tuncer de Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında artan kruvaziyer trafiğinin sektör için canlanma sağladığını söyledi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan olayların ve uluslararası gelişmelerin kruvaziyer turizminde dalgalanmalara neden olabildiğini ancak ülkenin turizm sektörünün, bu gibi durumlara karşı dayanıklı olduğunu dile getiren Tuncer, "Kruvaziyer turizmi, destinasyon çeşitliliği ve misafir memnuniyetini artırmaya yönelik yatırımlar bu etkileri minimize ediyor." ifadesini kullandı.

Tuncer, 2025 sezonu için sektörün destinasyon çeşitliliği ve misafir deneyimini ön planda tutarak büyümeyi hedeflediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, kruvaziyer turizmini yeni limanlarla güçlendirme yönünde önemli adımlar attığına işaret eden Tuncer, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Karadeniz limanlarına artan bir ilgi var. Trabzon, Samsun, Sinop ve Amasra gibi yerler, bu bölgenin kruvaziyer turizmi için daha fazla keşfedilmesine olanak sağlıyor. Samsun, 2024'te ağırladığı 25 bin yolcuyla bölgedeki potansiyeli gözler önüne serdi. Türkiye'nin küresel kruvaziyer turizmindeki payı giderek artsa da yeterli düzeyde değil. Daha fazla destinasyon geliştirilmeli, liman altyapısı güçlendirilmeli ve uluslararası pazarlarda etkin tanıtım yapılmalı. Ayrıca, vergi avantajları gibi teşviklerin artırılması da sektöre ivme kazandırabilir. Kruvaziyer sektörü, 2024'te güçlü bir geri dönüş yaptı. Türkiye, bu büyümeden en fazla fayda sağlayan ülkeler arasında yer aldı. 2025 sezonunda bu başarıyı daha da ileriye taşımayı ve Türkiye'nin kruvaziyer turizmi payını artırmayı hedefliyoruz."