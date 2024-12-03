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Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

2025’te bin 800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek

Kruvaziyer turizmi bölgedeki savaşlara rağmen bu yılın dokuz ayında geçen yıla oranla yüzde 34 büyüdü. Değerli TL nedeniyle Uzak Doğu ve Arap Körfezi rekabet yaratırken, 2025’te ülkemize bin 800 gemi ile 2,3 milyon kruvaziyer turist gelmesi bekleniyor.

03 Aralık 2024 | 08:56
2025’te bin 800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek

Dünyada yoğun ilgi gören, pandemi döneminde dip yapan cruise turları, 2023’te 25 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Parlak bir yıl geçiren sektörün hacminin 2024 sonunda 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Cruise yolcu sayısı tüm dünyada ve ülkemizde artıyor. 2027’de dünyada cruise yolcu sayısının 40 milyona çıkması bekleniyor.

ABD PAZAR LİDERİ

ABD 15 milyon cruise yolcusu ile pazarda lider. Türkiye de tarihi ve doğal güzellikleri ile cruise turu meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (2 Aralık)
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (3 Aralık)
CW Enerji (CWENE) bedelsiz tarihi belli oldu
Erdemir'de 2024 değerlendirmesi, yatırımlar, yeni hedefler
Ebebek mağaza sayısını duyurdu
Doğanlar Mobilya'nın (DGNMO) Düzce GES yatırımı devreye alındı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Görevi boyunca hisseler yüzde 61 düştü, teknoloji devinin CEO'su emekli oldu
2 Aralık borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)
ATP Yazılım (ATATP) kesinleşen temettü miktarı ve tarihi duyurdu
Suwen Tekstil (SUWEN) mağaza sayısını duyurdu (30 Kasım)
Big Chefs (BIGCF) şube sayısını duyurdu (30 Kasım)
Halka arz planlıyor: "İşleme kapasitemiz iki katına çıkacak"
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