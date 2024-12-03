2025’te bin 800 kruvaziyer gemisi Türkiye’ye gelecek

Dünyada yoğun ilgi gören, pandemi döneminde dip yapan cruise turları, 2023’te 25 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Parlak bir yıl geçiren sektörün hacminin 2024 sonunda 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Cruise yolcu sayısı tüm dünyada ve ülkemizde artıyor. 2027’de dünyada cruise yolcu sayısının 40 milyona çıkması bekleniyor.

ABD PAZAR LİDERİ

ABD 15 milyon cruise yolcusu ile pazarda lider. Türkiye de tarihi ve doğal güzellikleri ile cruise turu meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.