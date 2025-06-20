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Tatil tercihlerinde yeni trend: Uyku turizmi

Dijitalleşme, yoğun iş temposu ve artan stres nedeniyle, tatil tercihlerinde eğlenmek, deniz, kum, güneş kadar "uyku turizmi" de öne çıkıyor. Işık geçirmez perde, özel tasarım yatak ve tekstilinin yanında ses yalıtımlı, aromaterapi destekli odaları tercih eden tatilcilere, beslenmeden spor aktivitesine, magnezyum içerikli spa uygulamalarından, masaj terapilerine kadar uyku kalitesini arttırıcı seçenekler sunuluyor.

20 Haziran 2025 | 12:26
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 13:46
Tatil tercihlerinde yeni trend: Uyku turizmi

Yoğun sosyal medya kullanımı, dijitalleşme, kötü beslenme, artan stres seviyesi, gürültü gibi nedenler uyku kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde "Daha iyi bir uyku, daha iyi bir yaşam" sloganıyla "uyku turizmi" konsepti geliştirildi.

Tatilcilerin, ruh sağlığı, bağışıklık sistemi, kalp sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri olduğu bilinen kaliteli uyku için otelde fiziki değişikliğe gidildi. Özel tasarlanmış sessiz ve aromaterapi destekli odalar, ışık geçirmez perdeler, magnezyum içerikli spa uygulamaları, masaj terapileri, ses banyoları ve dijital detoks alanları oluşturuldu.

Uykuyu destekleyen yiyecek ve içeceklerde menü değişikliğine gidildi, çay ve kahve ikramlarının yerine bitki ve tıbbi aromalı içecekler tercih edildi. "Uyku turizmi" konseptini ilk deneyimleyen tatilciler de uygulamadan memnun kaldı.

‘UYKU HERKES İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

İngiltere'den gelen tatilcilerden oyuncu Nicole Sealey, daha önce farklı ülkelerde tatil yaptığını, Türkiye'deki uyku turizmi kapsamındaki programın farklı deneyim olduğunu söyledi.

Menülerin ve masajın olumlu etki yarattığını ifade eden Sealey, "Normalde kesintisiz 2-3 saatten fazla uyumam. İlk defa 7 saat kesintisiz uyuyabildim. Sadece yoğun çalışan iş insanları değil gençler de ciddi uyku problemi yaşıyor. Uyku herkes için çok önemli." diye konuştu.

Hindistan'dan gelen dijital içerik üreticisi Sheetal Dorby ise seyahatlerde eğlence kadar kaliteli uykuyu da önemsediğini ifade etti. Uyku turizmi destinasyonunun hem yetişkin hem gençlere yönelik olduğuna değinen Dorby, tatillerle kendisine zaman ayırmayı sevdiğini anlattı.

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Volkan Kaya da özellikle yoğun iş temposunun uyku düzenini bozabildiğini, otellere kaliteli uyku üzerine programların olmasının, odaların buna göre dizayn edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

‘UYKU TURİZMİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Sherwood Exclusive Kemer'in satış ve pazarlama direktörü Anna Yiğit, uykuyu tatilin merkezine alan yeni konsept geliştirdiklerini söyledi.

Dünyadaki turizm trendlerini araştırdıklarını anlatan Yiğit, "İngiltere'deki halkla ilişkiler ajansımızla bölgemizdeki başka tesislerde olmayan, insanların aradığı tatil türlerini ortaya koyduk. Bunların içinde yeni trend uyku turizmi çıktı. İnsanların ihtiyaçlarına göre bu konsepti çıkardık." diye konuştu.

Yiğit, otelde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını, derin uyku için odaların ses yalıtımının yapıldığını, yeni yatak ve yastık çeşitleri aldıklarını aktardı.

Odalardaki atıştırmalıkları dahi uyku ritüeline göre düzenlendiklerini belirten Yiğit, "Fiziksel ve ruhsal dokunuşlar, sabah yürüyüşleri, yogalar, dijital detokslar hazırladık. Uyku sorunu da bireysel olduğundan kişi otelimizde önce doktor kontrolünden geçiriliyor. Kişiye özel terapiler, masajlar, kokular seçiliyor. Uyku danışmanlarımız misafire özel program hazırlıyor." bilgilerini verdi.

İlk deneyimleyen misafirlerden olumlu sonuç alınca bunu 7 otellerinde yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade eden Yiğit, "Derin uykunun ne kadar ihtiyaç olduğunu fark ettik. İnsanlar tatilde eğlenmek kadar sağlıklı uyumak da istiyor. Hatta tatilde öğrendiği kaliteli uyku ritüellerini ülkelerine döndüklerinde rutin hale getirebiliyorlar." dedi.

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
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Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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