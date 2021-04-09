Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen aşı programıyla tüm turizm personelinin aşılanma sürecinin yaz sezonu başlamadan tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla turizm sektöründe görev yapan personelin aşılanmasına başlandığı belirtildi.

Aşılama programının havayolları, havaalanları, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri çalışanlarının yanı sıra profesyonel rehberleri de kapsadığı belirtilen açıklamada, “Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen aşı programı sayesinde tüm turizm personelinin aşılanma süreci yaz sezonu başlamadan tamamlanacak.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Haziran 2020’de devreye alınan Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın başlamasından bu yana sıkı sağlık ve güvenlik yönergelerinin takip edildiği aktarılarak, turizmin güvenli biçimde devam etmesi için gerekli tüm adımların atıldığı kaydedildi.

Aşılama programının titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Turizm Personeli Aşılama Sistemi’ne “https://turizmpersoneli.tga.gov.tr” internet adresinden ulaşılabileceği duyuruldu.

Açıklamada, dünyanın en güvenli turizm destinasyonu olmayı hedefleyen Türkiye’nin, Kovid-19 ile etkin mücadele etme ve böylece turizmi güvenilir kılma çalışmalarına Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı güçlendirerek ve kapsamını genişleterek devam ettiği bildirildi.

Sertifikanın 30 veya daha fazla odalı konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şimdiye kadar 8 binden fazla tesisin bu sertifikayı aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin 2021’de sağlıklı ve güvenli bir turizm destinasyonu olmaya devam etmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.