Eski parlak günlerine dönmeye hazırlanan turizme Rusya-Ukrayna savaşı gölge düşürdü. Turizmciler, olumsuz koşullara rağmen ana pazarlarda yaşanacak kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi alternatif ülkelerle telafi etmeye çalışacak.

Covid-19 salgınında dibe vuran turizm sektörü, aşı çalışmalarıyla birlikte geçtiğimiz yıl toparlanma sürecine girmişti.

Kısıtlamaların kaldırılması, salgında bunalan insanların tatil yaparak ferahlama planlarıyla turizmciler, 2022 yılında turizmde zirve yılı olan 2019’daki 52 milyon turist ve 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefine odaklanmıştı.

Ancak en önemli turizm pazarımız olan Rusya’nın, üçüncü büyük turizm pazarımız olan Ukrayna’yı işgal girişimi tüm moralleri ve planları bozdu.

Dünya turizmine gölge düşüren bu savaştan en büyük darbeyi Türk turizmi alacak. Çünkü bu yıl Rusya’dan 7 milyon, Ukrayna’dan 3- 3,5 milyon turistin ülkemize gelmesi bekleniyordu.

Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yaptırımları çerçevesinde uçuşların sekteye uğrayacak olması Rusya’da turizm hareketini olumsuz etkileyecek.

Almanya, İngiltere ve yakınlaşmanın başladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in bu yılın yükselen pazarları olması bekleniyor.

Ancak Rusya ambargolarına katılmayan Türkiye’nin Avrupalı turistler tarafından protesto edilmesinden endişe ediliyor.

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