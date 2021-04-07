Turizmde sezon umutla açılırken, salgının hızı ve aşı çalışmaları sezonun belirleyici faktörü olacak. Pandemi yılında 16 milyona düşen turist sayısında 2021 hedefi ise 31 milyon. Bu yıl iç pazarla birlikte AB ülkeleri ve Rusya’dan hareketlilik bekleniyor.

Dünya en zorlu dönemini yaşarken turizm sektörü de son iki yıldır tarihinde görülmemiş bir kriz yaşadı. Mutant virüs işleri karıştırsa da öncelikli aşılanmayı bekleyen turizmciler, yaz sezonunu umutla açtı. Hedef pazarlar AB ülkeleri, Rusya ve İngiltere’de aşı çalışmalarının hızlanması, sektörün umutlarını artırıyor.

Ülkemizde sayıları 1,2 milyon olan turizm çalışanlarının aşılanması da bu süreçte rekabet gücüne olumlu etki edecek faktörler olarak gösterilirken, bu konudaki belirsizlikler ise olumsuz hava yaratıyor.

AB ülkeleri ve Rusya’dan gelen haberler sektöre umut olurken, esnek çalışmanın yaygınlaşması ile iç pazarda uzun dönem kiralamanın artması, yerli turistin baş tacı edildiği bir döneme girilmesini sağladı.

Bu yıl tekne kiralama, uzun dönem otel odası ve villa kiralama gibi trendler öne çıkıyor. Belirsizlikler nedeniyle tatilini planlamayanların da son dakika rezervasyonlarıyla harekete geçmesi bekleniyor.

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