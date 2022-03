Rusya-Ukrayna savaşı çok parlak geçmesi hedeflenen 2022 turizm sezonuna gölge düşürdü. Toplamda 10 milyon turist göndermesi beklenen bu iki ülkenin savaş hali moralleri bozdu. Bu iki pazarın telafisi pek mümkün olmasa da Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yaşanan yakınlaşma kayıpların biraz da olsa telafi edilmesi umudunu doğurdu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde pazar çeşitliliğinin sektör için son derece önemli bir konu olduğunu vurguluyor.

Turizmde Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, dört saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda yer alıyor. Avrupa ve BDT ülkeleri gibi ana pazarların yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar’dan gelen turistler ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle bu ülkeden beklenen toplam 10 milyon turistin gelmesi zora düşse de 2022 turizm sezonunda Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Fransa pazarlarında yükseliş beklentisi devam ediyor. Polonya, Romanya, Moldova ve Litvanya gibi ülkeler de potansiyeli yüksek pazarlar olurken, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan pazarları da önemli alternatif pazarlar olarak öne çıkıyor. İran pazarından yükseliş bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkilerini ve 2022 turizm sezonu için beklentilerini konuştuk.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iptaller başladı mı? İki ülke arasında barış sağlanamaması halinde turizm sektörü sizce nasıl etkilenecek?

Öncelikle TÜRSAB olarak bizim en büyük temennimiz iki ülke arasında yaşanan savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgede barışın yeniden ve kalıcı olarak tesis edilmesidir. Turizmin dili barıştır. Bu nedenle iki ülke arasında barış sağlanmasının ardından turizm hareketleri kısmen de olsa başlar. Savaşın yaralarının sarılması için biraz zamana ihtiyaç olacak. Bir diğer önemli konu da bu savaştan her iki ülkenin ekonomisinin de olumsuz etkilenmiş olması. Havayolu taşımacılığında ortaya çıkan sorunlar, uçakların teknik bakımı ile ilgili sıkıntılar da turizme önemli yansımaları olacak gelişmeler. Dolayısıyla turizm hareketlerinin eski parlak günlerine kavuşması biraz zaman alacak. Önceliğimiz ise savaşın son bulması ve bir an önce yaraların sarılmasıdır.

Bu iki ülkeye alternatif pazarlar sizce hangileri olabilir? BAE ve İsrail ile Türkiye yakınlaşması turizm sezonunda Türk turizmine ilaç olabilir mi?

Turizmde pazar çeşitliliği sektör için son derece önemli bir konu. Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir konunda yer alıyor. Avrupa ve BDT ülkeleri gibi ana kaynak pazarların yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar gibi bölgelerden gelen ziyaretçilerimiz de ülke turizmine büyük katkı sağlıyor. Bu bölgelere yoğunlaşmak önemli…

2022 yılında Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Fransa pazarlarında yükseliş beklentisi devam ediyor. Yapılan erken rezervasyonlardan bunu görmek mümkün.

Öte yandan Polonya, Romanya, Moldova ve Litvanya gibi ülkeler de bizim potansiyeli yüksek pazarlarımız arasında yer alıyor.

Pandemi öncesi dönemde toplam 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladığımız Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan pazarları da önemli alternatif pazarlarımız arasında yer alıyor. Yine komşumuz İran pazarında önemli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla İran pazarında yeniden ciddi bir yükseliş yakalayabiliriz.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yaşanan yakınlaşma turizme sizce nasıl etki yapacak?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi elbette ki turizme de olumlu yansıyacaktır. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında 569 bin misafiri ağırladığımız İsrail pazarında iki ülke arasında oluşan olumlu havanın da katkısıyla ve iyi bir tanıtım, pazarlama çalışmasıyla yeniden 500 bin seviyelerini görme şansımız olabilir.

Politik ilişkilerimizin olumlu bir seyir izlediği Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen ziyaretçi sayısı 2021 yılında 52 bin seviyesini aştı. Ancak 2018 yılında 747 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekor seviyeye ulaştığımız Suudi Arabistan pazarında yaşadığımız düşüşün tekrar yükselişe geçmesi sektöre önemli katkı sağlar. Yine güçlü bir iç pazar, sektörün her daim can suyu olacaktır. Yurt içi turizm pazarı her geçen yıl güçleniyor. Yaşanan savaşın yurt dışı pazarlar üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin telafisinde alternatif pazarların yanında iç pazar da önemli bir rol oynayacaktır. İç pazara ayrılan kontenjanların artırılması ve erken rezervasyon kampanyalarının uzatılması bu bakımdan önem taşıyor.