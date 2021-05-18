Türkiye’de Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarındaki artış sonrasında Almanya, Rusya ve İngiltere gibi ana pazarların kapanması, turizm sektöründe tüm hedeflerin ikinci yarı yıla kalmasına neden oldu.

Haziranda yaşanacak gelişmeler, sektörün kaderini belirleyecek. Türkiye’nin bacasız sanayisi olan turizm sektöründe çarklar çok ağır dönüyor.

Pandeminin gölgesindeki 2020 sezonunda dip yapan sektörde, yurtdışından 16 milyon ziyaretçi gelirken tüm umutlar bu yıla ertelenmişti.

Hatta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2021 turizm sezonunun nisan ayında Akdeniz’den başlayıp Ege’ye yayılacağını, mayısta hareketlenmenin başlayacağını ve bu yıl 31 milyon ziyaretçi beklediklerini açıklamıştı.

Türkiye’nin aşılamada geri kalması ve vaka sayılarının zirve yapması nedeniyle sezon zora düşmüş durumda. Sektör temsilcileri tam kapanma ve aşılanmanın hızlanması halinde toparlanmanın yaşanabileceğine dikkat çekiyordu.

Ekonomist Dergisi olarak turizmde bu yılki hedeflerin ne kadar ulaşılabilir olduğunu araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın