Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yoğun bir turist akını başladı. Ancak yeni tip koronavirüs Delta varyantı, biraz soluklanan turizmcilerde endişe yaratıyor. Mutant virüslerin seyri, turizmde önümüzdeki dönemin seyrini belirleyen ana unsur olacak.

Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de normalleşme adımları atıldı. Bu süreçte Rusya başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nden Doğu Avrupa’ya kadar dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye turist akını başladı.

Ancak son günlerde aralarında Türkiye’nin de olduğu 80 ülkede görülen koronavirüs Delta varyantı, hareketlenen sezon ile birlikte soluk almaya başlayan turizmcilerde endişeye neden oluyor.

Almanya ve İngiltere’nin da aralarında yer aldığı birçok ülke Delta varyantı nedeniyle kısıtlamaları geri getirdi. Mutant virüslerin seyri turizmde de önümüzdeki dönemin seyrini belirleyen ana unsur olacak.

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