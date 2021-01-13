Dijital teknoloji ve tasarım firmalarından MagiClick, İngiltere’de özellikle bankacılık ve finans sektöründe etkin olan dijital ajans Dock9’ı satın alarak Türkiye’de dijital sektörde önemli bir global satın alma gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen dijital teknoloji ve tasarım firmalarından MagiClick, İngiltere’de özellikle bankacılık ve finans sektöründe etkin olan dijital ajans Dock9’ı satın aldı. Böylece MagiClick, global ölçekte hizmet verdiği ülkeler arasına İngiltere’yi de ekledi. Bugüne kadar 7 ülkede 30’un üstünde finans kurumunun dijital dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynayan MagiClick, Dock9’ın yüzde 100 hissesini satın alarak, finansal hizmetler sektöründe Avrupa’nın önde gelen teknoloji ve dijital deneyim ajanslarından biri olmayı hedefliyor. British Interactive Media Association (BIMA) tarafından dijital sektörde İngiltere’nin en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Mark Lusted tarafından 2008 yılında kurulan Dock9’ın müşterileri arasında Aetna, Assurant, Arch Insurance, Castle Trust Bank, Kensington Mortgages, Masthaven Bank, Tradex ve Virgin Money gibi önemli finans kurumları bulunuyor.

MagiClick Kurucu Ortağı Renée Tiyano, bu satın alma ile birlikte hizmet sundukları global müşteri portföylerini daha da genişletme fırsatı bulacaklarını söyledi.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Renée Tiyano, “İstanbul, Londra ve Dubai ofislerinde 160’ın üzerinde çalışanımızla bugüne kadar kaydettiğimiz sağlıklı büyüme ivmesinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diyor.

MagiClick Kurucu Ortağı Murat Kalaora ise, “Bankacılık ve finans sektörüne yönelik hizmetler konusunda dünyadaki sayılı dijital ajanslardan biri olarak; İngiltere, büyümeyi planladığımız öncelikli pazarların başında geliyor. Bu hedef doğrultusunda temasa geçtiğimiz Londra bazlı Dock9’ın sektördeki saygın konumu ve mevcut müşteri portföyünün kalitesi, bu stratejik satın alma kararını vermemizde önemli rol oynadı” diye konuştu.

Satın alma sonrasında MagiClick’in İngiltere operasyonlarından sorumlu CEO’su olarak görev yapacak olan Mark Lusted da şunları söyledi:

“13 yıl içinde bankacılık ve finans alanındaki en saygın dijital çözüm sağlayıcı şirketlerden biri haline getirdiğimiz Dock9’ın geleceğini, MagiClick gibi bu alanda yüksek deneyime sahip sayılı şirketlerden biriyle birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Daha ilk günden beri finansal hizmetler teknolojisinin geleceğine bakış açımız, vizyonumuz ve iş yapış kültürümüzün MagiClick ile örtüştüğünü gördük. MagiClick’in geniş deneyimi ve hizmet portföyünü kendi yeteneklerimizle birleştirerek İngiltere’de bugüne kadar elde ettiğimiz başarılardan çok daha fazlasına kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum.”

MAGICLICK NE YAPAR?

Türkiye’nin dijital teknoloji ve tasarım firmalarından biri olan MagiClick, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımından dijital bankacılık uygulamalarına, banka içi süreç yönetimi yazılımlarından kurumsal içerik yönetim sistemi altyapılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede dijital dönüşüm hizmetleri sunuyor. 1996 yılından beri aralarında Akbank, Denizbank, HSBC, Fibabanka, QNB Finansbank, Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Odeabank, Teb Yatırım, Türkiye Finans, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen finansal kurumlarının bulunduğu geniş bir müşteri portföyüne sahip olan MagiClick yurtdışında da Bank Audi, First Abu Dhabi Bank ve QNB gibi ülkelerinin en büyük bankalarının dijital dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynuyor. MagiClick finans sektörü dışında Türk Telekom, IKEA, Domino’s, Türk Hava Yolları, Medipol, Arçelik ve Opet gibi alanlarında lider kurumlara da hizmet veriyor. En hızlı büyüyen teknoloji şirketlerin listelendiği Deloitte Technology Fast 50 Programı’na 10 kez girmeyi başaran MagiClick, bugüne kadar BAI Global Innovation Awards, Global Finance Awards, Efma, Global Banking & Finance Review, IR Global Rankings ve The Stevies gibi organizasyonlarda çok sayıda ödüle de layık görüldü.