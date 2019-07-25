Yabancılar Türkiye’yi yerli yurtdışını seçti
Türkiye’deki oteller yabancı turistlerle dolarken yurtiçindeki pahalılıktan şikayet eden yerliler ise hesaplı yurtdışı turlara yöneldi.
Tur şirketleri cazip yurtdışı paketleri oluşturdu. Phuket’in yanı sıra Karadağ, Sırbistan gibi vizesiz destinasyonlar da revaçta.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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