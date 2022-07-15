Pandemi sonrası seyahatlerin ivme kazanması bu sektöre olan ilgiyi artırdı. Tekne, karavan kiralama gibi alternatif tatil seçenekleri sunan şirketlerin yanı sıra uygun fiyatla satış hizmeti veren platformlar da hızla büyüyor.

Bu yerli platformlar, yurtdışına da açılacak. Seyahat sektöründe, pandemi sonrası hızlı bir geri dönüş yaşanıyor.

UNWTO (Dünya Turizm Organizasyonu) tarafından düzenlenen araştırma ve anketler, 2022 yılında yapılacak uluslararası seyahatlerin, 2019 yılının yüzde 65-70’ine ulaşacağını gösteriyor. 2024 yılında ise 1,5 milyar uluslararası seyahat eden kişiye ulaşılması öngörülüyor.

Türkiye’de ise bu yıl için yabancı ziyaretçilerde 42 milyon kişi ve 35 milyar dolar gelir hedefleniyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) pandemi öncesi verilerinde, Türkiye’de e-ticaret hacminin yüzde 38’ini seyahat ürünü satın almaları oluşturuyordu.

Bu nedenle sektörün yeni fikirlere çok açık olduğu ifade ediliyor. Pek çok start up, seyahat sektörüne yönelik çözümler geliştirmeye çalışıyor.

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